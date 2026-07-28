Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóExhumación Riba-rojaCarretera cortadas CastellónOla de calorFord AlmussafesRadiografía incendio Vall d'UixóPaliza Valencia
instagramlinkedin

Un rebrote del fuego en Artana complica la tarde en el incendio forestal

El fuego, que ha rebrotado en la zona de la Solana, mantiene la alerta máxima en la zona y complica el regreso de los vecinos a sus hogares

Vídeo: Un rebrote del fuego en Artana complica la tarde en el incendio forestal

Vídeo: Un rebrote del fuego en Artana complica la tarde en el incendio forestal

Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Ramón Ochoa

Según ha podido saber Mediterráneo de fuentes solventes, se ha producido “un rebrote” del fuego. Sin embargo, han precisado que les han indicado los responsables de la emergencia que están trabajando con los medios necesarios para poder contener el rebrote.

Este punto crítico se trataría de la zona de la Solana, cerca del núcleo urbano de Artana, localidad que todavía se encuentra evacuada a diferencia de la Vall d'Uixó y la Vilavella. Este rebrote complica las opciones de que los vecinos regresen a sus casas y vuelve a poner en alerta a los servicios de emergencia, que durante todo el incendio están tratando como una de las prioridades evitar que el fuego llegue a las poblaciones.

La inversión térmica, clave

Los bomberos ya habían dicho esta mañana que la inversión térmica que existía esta mañana provocaba que el incendio no sea ahora “capaz de evacuar el humo”. Por tanto, todo ese humo “se está depositando en los valles”.

Noticias relacionadas

"La sensación que deja el incendio es que no hay llama pero va echando humo, o sea en extensión no va creciendo pero en el momento que la inversión térmica se levante sí que tiene potencial de crecimiento. Así que es una sensación falsa la que nos está dando hasta ahora", decía Pérez esta mañana de martes, antes de que se produjera el rebrote de Artana.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
  2. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
  3. Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC
  4. Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
  5. Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
  6. La humedad del 60 % dispara la sensación térmica a 63 grados en plena ola de calor
  7. El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
  8. Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana

Un rebrote del fuego en Artana complica la tarde en el incendio forestal

Un rebrote del fuego en Artana complica la tarde en el incendio forestal

Última hora: Preocupación por el rebrote del fuego pese al levantamiento del confinamiento en la Vall y el regreso de los vecinos de la Vilavella

Última hora: Preocupación por el rebrote del fuego pese al levantamiento del confinamiento en la Vall y el regreso de los vecinos de la Vilavella

José Manuel, vecino de Vilavella que acaba de regresar a casa: "Está todo lleno de ceniza, humo y animales muertos. Lo hemos pasado muy mal. El fuego volaba"

José Manuel, vecino de Vilavella que acaba de regresar a casa: "Está todo lleno de ceniza, humo y animales muertos. Lo hemos pasado muy mal. El fuego volaba"

Así está el incendio de la Vall d'Uixó: las últimas informaciones de los bomberos

Así está el incendio de la Vall d'Uixó: las últimas informaciones de los bomberos

El Consell mantiene su rechazo a la nueva financiación pese al giro de Canarias y el aval de los expertos

El Consell mantiene su rechazo a la nueva financiación pese al giro de Canarias y el aval de los expertos

Quarta onada de calor: estos són els municipis en risc taronja per temperatures extremes a la Comunitat Valenciana

Quarta onada de calor: estos són els municipis en risc taronja per temperatures extremes a la Comunitat Valenciana

Valderrama confirma que els mitjans aeris no poden treballar en la zona que més preocupa de l’incendi de la Vall d’Uixó

El incendio de la Vall d'Uixó contiene el crecimiento, pero preocupa el humo: "No hay que bajar la guardia"

El incendio de la Vall d'Uixó contiene el crecimiento, pero preocupa el humo: "No hay que bajar la guardia"
Tracking Pixel Contents