Un rebrote del fuego en Artana complica la tarde en el incendio forestal
El fuego, que ha rebrotado en la zona de la Solana, mantiene la alerta máxima en la zona y complica el regreso de los vecinos a sus hogares
Según ha podido saber Mediterráneo de fuentes solventes, se ha producido “un rebrote” del fuego. Sin embargo, han precisado que les han indicado los responsables de la emergencia que están trabajando con los medios necesarios para poder contener el rebrote.
Este punto crítico se trataría de la zona de la Solana, cerca del núcleo urbano de Artana, localidad que todavía se encuentra evacuada a diferencia de la Vall d'Uixó y la Vilavella. Este rebrote complica las opciones de que los vecinos regresen a sus casas y vuelve a poner en alerta a los servicios de emergencia, que durante todo el incendio están tratando como una de las prioridades evitar que el fuego llegue a las poblaciones.
La inversión térmica, clave
Los bomberos ya habían dicho esta mañana que la inversión térmica que existía esta mañana provocaba que el incendio no sea ahora “capaz de evacuar el humo”. Por tanto, todo ese humo “se está depositando en los valles”.
"La sensación que deja el incendio es que no hay llama pero va echando humo, o sea en extensión no va creciendo pero en el momento que la inversión térmica se levante sí que tiene potencial de crecimiento. Así que es una sensación falsa la que nos está dando hasta ahora", decía Pérez esta mañana de martes, antes de que se produjera el rebrote de Artana.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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