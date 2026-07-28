Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego calcina ya 8.500 hectáreas y alcanza un perímetro de 72 kilómetros

El devastador incendio de la Vall d'Uixó alcanza ya un perímetro de 71 kilómetros tras calcinar 8.500 hectáreas y afectar a más de 80.000 personas de 21 municipios entre desalojados y confinados.

Tras una intensa madrugada en la que efectivos de la BRIF y la UME han combinado el ataque directo, el ensanche de caminos y la consolidación de líneas de contención, la meteorología ha ofrecido un respiro esta noche, con vientos flojos de 10 km/h, temperaturas frescas y una humedad que ha superado el 90% en la sierra han facilitado el afianzamiento del perímetro.

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Pese a estos avances tácticos, la emergencia continúa activa y solo los vecinos desalojados de la Vall d’Uixó han recibido autorización para regresar a sus viviendas, mientras que el resto de las poblaciones evacuadas deberán permanecer fuera de sus hogares al menos hasta la medianoche de este martes.