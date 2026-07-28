En Directo
Fuego en Castellón
Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego calcina ya 8.500 hectáreas y alcanza un perímetro de 72 kilómetros
El fuego afecta a 80.000 vecinos
La meteorología ha ofrecido un respiro esta noche, con vientos flojos de 10 km/h, temperaturas frescas y una humedad que ha superado el 90% en la sierra han facilitado el afianzamiento del perímetro
El devastador incendio de la Vall d'Uixó alcanza ya un perímetro de 71 kilómetros tras calcinar 8.500 hectáreas y afectar a más de 80.000 personas de 21 municipios entre desalojados y confinados.
Tras una intensa madrugada en la que efectivos de la BRIF y la UME han combinado el ataque directo, el ensanche de caminos y la consolidación de líneas de contención, la meteorología ha ofrecido un respiro esta noche, con vientos flojos de 10 km/h, temperaturas frescas y una humedad que ha superado el 90% en la sierra han facilitado el afianzamiento del perímetro.
Pese a estos avances tácticos, la emergencia continúa activa y solo los vecinos desalojados de la Vall d’Uixó han recibido autorización para regresar a sus viviendas, mientras que el resto de las poblaciones evacuadas deberán permanecer fuera de sus hogares al menos hasta la medianoche de este martes.
Alba Grimaldos
Los Bomberos de València continúan colaborando en la extinción del incendio de la Vall d'Uixó
El Departamento de Bomberos del Ayuntamiento de València ha informado de que continúa colaborando, bajo la coordinación del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, en las labores de extinción del incendio forestal de la Vall d'Uixó. Los efectivos siguen actuando en los municipios de Betxí, Onda y Tales para proteger las zonas de interfaz urbano-forestal y evitar que las llamas crucen la CV-223.
Murcia envía efectivos al incendio de la Vall d'Uixó
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado el envío de un dispositivo del Plan Infomur para reforzar las labores de extinción del incendio forestal de la Vall d'Uixó. Además, ha expresado su apoyo a la Generalitat y a los efectivos que trabajan en la extinción, así como a los afectados.
Alba Grimaldos
Emergencias declara el nivel extremo de preemergencia por riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana
El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de que este martes 28 de julio toda la Comunitat Valenciana se encuentra en nivel de preemergencia extremo por riesgo de incendios forestales. Ante cualquier columna de humo o fuego, el organismo recuerda a la ciudadanía que debe avisar de inmediato al 112.
Lucía Camporro
Carreteras cortadas hoy martes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico
El grave incendio forestal declarado en la Vall d'Uixó sigue generando serias afecciones en la movilidad y en la red viaria de la provincia de Castellón. Tras tres días críticos en los que las llamas ya han calcinado más de 8.500 hectáreas en un perímetro de 72 kilómetros. La emergencia condiciona directamente el día a día de más de más de 80.000 personas de 21 municipios, entre localidades evacuadas y zonas confinadas por precaución.
Ante la evolución de las llamas y la presencia de humo denso que reduce la visibilidad a niveles peligrosos, los servicios de emergencias mantienen severos cortes de tráfico para proteger a la población y garantizar el paso expedito de los vehículos de extinción.
Lucía Camporro
La meteorología da un respiro a los equipos de extinción en el incendio de la Vall d'Uixó
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado una madrugada tranquilizadora en el área del incendio de la Vall d'Uixó, marcada por brisas de tierra flojas de 10 km/h, temperaturas moderadas de entre 18 y 20 °C y una elevada humedad relativa que roza el 80% —superando el 90% en las zonas de sierra—. Esta combinación de ambiente húmedo y fresco junto a la calma en el viento ha supuesto una ventana de oportunidad clave para facilitar el trabajo de contención de las brigadas sobre el terreno.
Lucía Camporro
Despliegue ininterrumpido de la UME en la Vall d'Uixó
La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene un despliegue ininterrumpido en el incendio de la Vall d'Uixó con labores de ataque directo a las llamas y ensanche de caminos. Los efectivos militares combaten el fuego día y noche sobre el terreno para frenar el avance del frente y crear fajas de seguridad que faciliten el paso del dispositivo de extinción.
Lucía Camporro
La BRIF consolida el perímetro del incendio de La Vall d'Uixó tras un intenso trabajo nocturno
El equipo del turno TED ha asumido la guardia nocturna en el incendio de La Vall d'Uixó para tomar el relevo del turno TP y trabajar de forma ininterrumpida durante la madrugada. Con las primeras luces del día y tras ser sustituidos para su descanso, los efectivos de la BRIF han logrado consolidar el perímetro afectado y afianzar las líneas de contención, un paso táctico clave para avanzar hacia el control definitivo del fuego.
Un bombero comparte un vídeo con los trabajo de extinción
Así trabaja un bombero en el incendio forestal de La Vall d'Uixó. No te pierdas el vídeo que ha compartido Vicent Cabeza en su perfil de Instagram.
Nules acompaña a las familias afectadas por el incendio de la Serra d’Espadà
El alcalde de Nules, David García Pérez, ha trasladado un mensaje de apoyo y solidaridad a las personas afectadas por los incendios de la Serra d’Espadà. El Ayuntamiento seguirá a su lado mientras sea necesario, tratando de hacer más llevaderos estos días difíciles y esperando que el fuego sea controlado cuanto antes para que las familias puedan regresar con seguridad a sus hogares.
Ya son 8.500 hectáreas afectadas por el incendio de la Vall d'Uixó y 72 kilómetros de perímetro
Un amplio dispositivo continúa trabajando en las labores de extinción del incendio declarado el sábado 25 de julio en término de la Vall d’Uixó. Según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputación de Castellón, el fuego ha afectado ya a 8.500 hectáreas y registra 72 kilómetros de perímetro.
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- Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
- La humedad del 60 % dispara la sensación térmica a 63 grados en plena ola de calor
- El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
- Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana