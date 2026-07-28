Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóExhumación Riba-rojaCarretera cortadas CastellónOla de calorFord AlmussafesRadiografía incendio Vall d'UixóPaliza Valencia
instagramlinkedin

En Directo

Fuego en Castellón

Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego calcina ya 8.500 hectáreas y alcanza un perímetro de 72 kilómetros

El fuego afecta a 80.000 vecinos

La meteorología ha ofrecido un respiro esta noche, con vientos flojos de 10 km/h, temperaturas frescas y una humedad que ha superado el 90% en la sierra han facilitado el afianzamiento del perímetro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Amparo Soria

Elena Martínez

Lluís Pérez

El devastador incendio de la Vall d'Uixó alcanza ya un perímetro de 71 kilómetros tras calcinar 8.500 hectáreas y afectar a más de 80.000 personas de 21 municipios entre desalojados y confinados.

Tras una intensa madrugada en la que efectivos de la BRIF y la UME han combinado el ataque directo, el ensanche de caminos y la consolidación de líneas de contención, la meteorología ha ofrecido un respiro esta noche, con vientos flojos de 10 km/h, temperaturas frescas y una humedad que ha superado el 90% en la sierra han facilitado el afianzamiento del perímetro.

Noticias relacionadas

Pese a estos avances tácticos, la emergencia continúa activa y solo los vecinos desalojados de la Vall d’Uixó han recibido autorización para regresar a sus viviendas, mientras que el resto de las poblaciones evacuadas deberán permanecer fuera de sus hogares al menos hasta la medianoche de este martes.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
  2. El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
  3. Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC
  4. Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
  5. Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
  6. La humedad del 60 % dispara la sensación térmica a 63 grados en plena ola de calor
  7. El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
  8. Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana

Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego calcina ya 8.500 hectáreas y alcanza un perímetro de 72 kilómetros

Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego calcina ya 8.500 hectáreas y alcanza un perímetro de 72 kilómetros

Carreteras cortadas hoy martes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

Carreteras cortadas hoy martes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

La radiografía del tercer día de incendio de la Vall d'Uixó: de la angustia de no poder realizar vuelos a la alegría de los primeros regresos a casa

La radiografía del tercer día de incendio de la Vall d'Uixó: de la angustia de no poder realizar vuelos a la alegría de los primeros regresos a casa

Ramon Lapiedra, el científico que se comprometió con su tiempo y su país

Ramon Lapiedra, el científico que se comprometió con su tiempo y su país

La penas previstas por provocar incendios prevén hasta 30 años de cárcel

La penas previstas por provocar incendios prevén hasta 30 años de cárcel

PP y Vox impulsan una rebaja extra en el IRPF para las rentas de más de 100.000 euros

PP y Vox impulsan una rebaja extra en el IRPF para las rentas de más de 100.000 euros

Incendio de la Vall d'Uixó: la guía de Sanitat para protegerse frente al humo

Incendio de la Vall d'Uixó: la guía de Sanitat para protegerse frente al humo

Las exhumaciones del cementerio musulmán de Riba-roja se realizaron por las obras de la mota tras la dana

Tracking Pixel Contents