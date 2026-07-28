José Manuel, vecino de Vilavella que acaba de regresar a casa: "Está todo lleno de ceniza, humo y animales muertos. Lo hemos pasado muy mal. El fuego volaba"

"Está todo lleno de ceniza, calles y coches cubiertos de una fina capa negra". Así explicaba José Manuel cómo se ha encontrado su casa en Vilavella de la que tuvo que salir rápidamente el pasado sábado por la cercanía de las llamas y a la que acaba de regresar después de casi tres días durmiendo en Nules. Como el resto de sus vecinos, José Manuel ha regresado esta mañana a la Vila y el panorama que se ha encontrado lo resume en una sola frase: "Está todo quemado".

Y no es para menos, las llamas devoraron en apenas unos minutos la montaña hasta tal punto de poner en jaque a los habitantes del municipio y hacer peligrar sus vidas. Por eso, la Guardia Civil comenzó su evacuación y hasta hoy, con el incendio todavía sin controlar en la parte norte del frente, no han podido volver a sus casas.

Junto a la ceniza y restos del fuego, los vecinos de este municipio de Castellón han encontrado incluso "animalitos muertos". En su mayoría animales salvajes, como pequeños topos o alguna ave, que huían del fuego y que fallecieron o bien calcinados o asfixiados por el calor.

Aunque ya están en casa, el ayuntamiento ha solicitado a los vecinos que permanezcan en sus casas para garantizar su seguridad. "Está todo quemado y no creo que pase nada pero nos han pedido que seamos prudentes y nos quedemos en casa", matiza José Manuel, quien acaba de llevar agua embotellada a un tío suyo de 86 años, que también tuvo que ser evacuado de urgencia por la cercanía de las llamas.

Los vecinos de la Vilavella vuelven a sus casas en confinamiento hasta medianoche / Daniel Tortajada

"Estamos asustados aunque, gracias a Dios, no ha pasado nada personal", ha dicho, para agregar que el fuego "se ha cargado la sierra y va a pasar mucho tiempo hasta que se vuelva a regenerar".

José Antonio, otro de los vecinos que acaba de llegar a casa se ha encontrado un escenario muy similar: "La casa está llena de cenizas, polvo y humo y aún sigue cayendo algo".

Así mismo, ha reclamado más medios y limpieza. "Hay que destinar dinero a lo que hay que destinarlo si no queremos que pasen cosas como estas. Dicen que los fuegos se apagan en invierno", ha añadido.

Por su parte, Verónica, otra vecina de La Vall d'Uixó, ha manifestado que han vivido esta situación "con miedo". "Nos pilló de viaje aunque estábamos informados todo el rato. Teníamos miedo porque hemos tenido el fuego al lado de casa", ha agregado.

"Ahora --ha añadido-- podemos dar gracias de que estamos todos bien y de que las viviendas no están afectadas pero se deberían tomar medidas para que si esto se vuelva a repetir, no tengamos peligro". "El viento frenó las llamas. Giró al lado opuesto, ya quemado, y se paró solo el fuego. Si no hubiera parado el viento, nos hubiera llegado a casa", ha apostillado.

Al regresar esta mañana a casa se han encontrado con un pajarito muerto en la piscina y mucha ceniza, suciedad, mucho pino "y de todo". "Estamos bien, que es lo importante, y tiene que haber más prevención a futuro", ha añadido.

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Miguel, otro vecino del municipio, ha indicado que tuvieron suerte de que el viento cortar el fuego que se dirigía a sus casas. "Yo no he visto en la vida la velocidad con la que iba el fuego", ha aseverado.