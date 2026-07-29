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Un accidente con personas atrapadas en la A-23 obliga a movilizar a los Bomberos de Castellón

La DGT informa de un accidente a la altura de Viver en sentido Teruel que obliga a cortar un carril

Carreteras cortadas por el incendio de la Vall d'Uixó.

Accidente A 23

Accidente A 23 / DGT

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Carlos Jover

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado de un accidente que se ha producido este miércoles 29 de julio en la A-23 a la altura del municipio de Viver (Castellón), está obligando a movilizar un dispositivo de emergencias de Castellón. El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 47, en sentido Teruel, donde, según las primeras informaciones, hay personas atrapadas en el interior de de los vehículos implicados.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, cuyos efectivos trabajan en las labores de excarcelación y asistencia a los ocupantes afectados.

Según las últimas actualizaciones de la DGT se ha procedido a cortar el carril en sentido Teruel. Por el momento no ha trascendido el número de vehículos implicados ni el estado de las personas atrapadas. Los servicios de emergencia permanecen actuando en la zona mientras se restablece la normalidad en la circulación.

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