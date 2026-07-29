La alcaldesa de Godelleta admite que el día de la dana el correo de contacto con Emergencias estaba inhabilitado

La alcaldesa de Godelleta, Amparo Pardo, ha declarado este miércoles como testigo ante la jueza de la dana y ha reconocido que la dirección de correo electrónico que figura en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) para avisar al consistorio en caso de alerta llevaba dado de baja desde poco después de que ella asumiera el cargo, en mayo de 2023, y que nunca se comunicó el cambio a la administración autonómica. En su testifical, Pardo ha asegurado que el consistorio no convocó el Cecopal y que no recibieron ninguna información, aunque el correo de Alcaldía al que debía recibirla estaba fuera de servicio.

Según su declaración, cuando entró como alcaldesa optó por utilizar una cuenta nueva, con su nombre y apellidos, siguiendo el mismo criterio que el resto de la corporación. La antigua dirección de correo, vinculada al alcalde anterior, fue dada de baja "al poco tiempo de entrar", de forma que cualquier correo remitido a esa cuenta era devuelto automáticamente al emisor, según ha declarado. Pardo ha afirmado que no tenía obligación de comunicar el cambio y que, con los organismos con los que mantenía intercambios habituales, entendía que "eran conocedores" de la nueva dirección. Con Emergencias, sin embargo, admite no haber cruzado nunca ningún correo.

Así, el correo inhabilitado sí recibió los boletines que fue enviando la Generalitat Valenciana, por ejemplo, advirtiendo de la alerta roja por lluvias y sus actualizaciones. En los mapas, Godelleta Godelleta figuraba señalada en rojo por riesgo extremo. Por ejemplo, el aviso a las 10 de la mañana ya advertía además de precipitaciones que podían alcanzar los 40 mm en una hora y 150 mm en doce, y de que el frente avanzaría "de sur a norte, barriendo el resto de la CV". Sin embargo, nunca llegó a su destinataria: el correo rebotó automáticamente al no existir ya la cuenta a la que iba dirigido.

Sin convocatoria del Cecopal pese a la alerta roja

La alcaldesa ha detallado que la jornada del 29 de octubre comenzó con normalidad. Tenía prevista una reunión en las oficinas centrales de la conselleria de Agricultura con la directora general del Agua, Sabina Goretti, y nadie planteó cancelarla. A las 10:30 horas la recogió el presidente de la comunidad de regantes y ambos se desplazaron a Valencia bajo un cielo soleado. "De la barbaridad que se esperaba" no había indicio alguno, según ha dicho. Allí, "nadie dijo nada, ni les alertó" pese a la magnitud de lo que ya se estaba desencadenando.

Pardo ha explicado que no se planteó convocar el la reunión de emergencias del Ayuntamiento (Cecopal) ese día "porque nadie sabía que iban a caer 800 litros", y ha recordado que este órgano puede activarse ante una alerta naranja o roja, aunque finalmente no se decidió su convocatoria pese a que la Aemet sí activó dichas alertas. La alcaldesa ha dicho no recordar en qué momento tuvo conocimiento de ellas porque, según su testimonio, durante la reunión matutina no estuvo pendiente del móvil, y tampoco recuerda haber sido informada de ninguna alerta hidrológica, que se activó a partir del mediodía.

Avisos a la población

Sobre los avisos a la población, la alcaldesa ha señalado que en las pedanías de Los Pinos y La Alameda no existe sistema de megafonía, y que la policía local no realizó ningún aviso extraordinario puerta a puerta. Ha asegurado también que no sabe con certeza qué hizo la policía esa tarde porque ella misma se encontraba en su casa sin cobertura, aunque cree que no se llevó a cabo ninguna actuación de ese tipo.

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"En algún momento, mientras achicaba agua en su propia casa, ¿pensó que sus vecinos también podían necesitar ayuda?", se le ha preguntado, a lo que ha contestado que sí, pero que estaba "lloviendo muchísimo y no tenía cobertura". "Pensé que no podíamos hacer el pleno y que sería ponerlos en peligro. Al poco me quedé sin cobertura, sin margen de maniobra, no podía contactar ni con concejales ni con la policía", ha relatado: "Lo lógico era que la policía viniera a por mí cuando dejara de llover. Coger el coche e irme habría sido una imprudencia". "Se pidió a los vecinos que se quedaran en casa, y era lo que había que hacer", ha apuntado al respecto.