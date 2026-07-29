Tribunales
La Audiencia descarta citar a los consellers de Educación y Agricultura durante la dana
La sección segunda de la Audiencia Provincial considera suficiente con la declaración que prestó la pasada semana la exportavoz del Consell, Ruth Merino.
La Audiencia de Valencia ha ratificado la decisión de la jueza de la dana de no citar a declarar como testigos a los que fueran, aquel día, consellers de Educación y Agricultura, José Antonio Rovira y Miguel Barrachina, actuales conseller de Educación y portavoz del Consell respectivamente. La sección segunda de la Audiencia ha confirmado el criterio de la magistrada y sostiene que basta con la declaración que ya prestó la semana pasada la entonces portavoz, Ruth Merino, para conocer lo que se pudo hablar en torno a la reunión del pleno del Gobierno valenciana la mañana del 29 de octubre.
La petición de estas declaraciones partió de Compromís y se adhirieron CGT, el PSOE y otras partes personadas defendiendo que ambos consellers, por el peso de su cartera -de un departamento dependían los colegios, y del otro, la titularidad de la presa de Buseo-, podían aportar información relevante sobre lo que se habló antes, durante y después del pleno del Consell que se celebró aquella mañana. También la Fiscalía se sumó al considerar que el carácter reservado de las sesiones del Consell no podía extenderse a conversaciones mantenidas al margen de la reunión oficial.
La sala, sin embargo, ratifica el criterio de la jueza. Por un lado, recuerda que ya está acreditada la falta de coordinación entre las diferentes consellerias porque los propios departamentos de Educación y Agricultura, entre otros, ya informaron al juzgado que no recibieron solicitud alguna de cooperación ni de adopción de medidas de protección por parte de Emergencias.
El tribunal subraya además que ninguno de los dos consellers propuestos participó en la reunión del Cecopi, ni de forma presencial ni telemática, y que el testimonio de la entonces portavoz, Ruth Merino, ya permite reconstruir las conclusiones que trascendieron del Consell tras la reunión, sin necesidad de indagar en su contenido interno, protegido por el carácter reservado que la normativa autonómica atribuye a esas sesiones.
En ese sentido, la sección segunda de la Audiencia insiste en que las eventuales conversaciones mantenidas por la exconsellera investigada, Salomé Pradas, con otros compañeros solo tendrían relevancia si hubieran cristalizado en acuerdos o instrucciones dirigidas a la gestión de la emergencia, algo que no consta que ocurriera.
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