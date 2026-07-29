Consell: "Las entregas a cuenta no resuelven la infrafinanciación histórica de la Comunitat Valenciana"

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha manifestado que las entregas a cuenta comunicadas este miércoles por el Ministerio de Hacienda, dentro del sistema de financiación autonómica, "no resuelven la infrafinanciación histórica que sufre la Comunitat Valenciana".

Como ha publicado este diario, el Ministerio ha anunciado que la Generalitat recibirá en 2027 las mayores entregas a cuenta de su historia con 16.311 millones de euros, un 8,8 % más que en 2026. Si se suma la liquidación de 2025, serán casi 19.000 millones, un 9,1 % más. "Nunca el Gobierno valenciano había contado con tantos recursos", ha dicho el ministro Arcadi España, que lamenta que el Consell se niegue a negociar el nuevo modelo de financiación que plantea el Gobierno y que elevaría en 3.669 millones los ingresos.

El conseller Rovira ha lamentado que la Comunitat Valenciana "sigue siendo la autonomía con menos recursos, ya que nos situamos 8 puntos por debajo de la media. Los valencianos necesitamos recibir la misma financiación que el resto de ciudadanos", ha afirmado en un comunicado de la Generalitat.

El conseller ha precisado que las entregas a cuenta "no suponen una inyección de dinero por parte del Estado, es dinero que corresponde a la Comunitat Valenciana dentro del sistema de financiación autonómica vigente, que lleva años maltratándonos, por lo que no nos están regalando nada y nos siguen discriminando".

"El incremento de las entregas a cuenta no sustituye a la reforma del sistema de financiación autonómica. Estamos con un sistema caducado desde hace años y urge una reforma con una negociación multilateral que sea real y efectiva en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)", ha añadido Rovira.

El conseller ha incidido en que, tras el aplazamiento del CPFF, el Gobierno valenciano espera que el Ministerio de Hacienda "facilite toda la documentación necesaria para valorar el nuevo modelo de financiación autonómica y atienda a las observaciones realizadas por la Generalitat".

De este modo, José Antonio Rovira ha solicitado al Ministerio que facilite "cuál es el resultado del modelo propuesto y cómo quedan todas y cada una de las comunidades autónomas. Necesitamos la información precisa y con tiempo para poder valorarla".

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"Mientras llega un nuevo sistema de financiación, exigimos un Fondo de Nivelación Transitorio que ayude a la Comunitat Valenciana a estar mejor financiada. Ese fondo ya lo solicitaba el ministro Arcadi España cuando era conseller. El Consell no va a parar hasta que los valencianos dispongan de los mismos recursos que el resto de ciudadanos para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales", ha concluido el conseller.