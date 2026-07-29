Más de 40 grados
Cuarta ola de calor: Estos son los municipios en aviso rojo hoy por riesgo de salud en la Comunitat Valenciana
Más de 200 municipios valencianos están en riesgo por altas temperaturas
Tras el alivio térmico registrado desde el domingo en la Comunitat Valenciana, las temperaturas vuelven a dispararse durante los próximos días. Ante este nuevo episodio tórrido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la cuarta ola de calor del verano, con máximas que podrían alcanzar los 40 grados en muchos puntos de la Comunitat Valenciana.
La Conselleria de Sanitat ha publicado un listado con los 206 municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo alto y medio para la salud afectados por las temperaturas extremas, en los que también se incluyen las localidades para las que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso amarillo. Las comarcas en aviso por altas temperaturas se concentran en el interior de la provincia de Valencia, especialmente en las comarcas de oeste y noroeste.
Riesgo alto (rojo)
El riesgo rojo (o nivel 3 de alto riesgo) en el programa de prevención de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana implica un peligro extremo para la salud debido a la ola de calor que está sufriendo estos días la Comunitat Valenciana. Se recomienda que la población valenciana beba mucha agua, evite salir al aire libre en las horas centrales del día, permanezca en lugares frescos y tengan especial precaución las personas más vulnerables (personas mayores de 65 años y menores).
El Camp de Túria
- Casinos
- Loriguilla
El Rincón de Ademuz
- Ademuz
- Casas Altas
- Casas Bajas
- Castielfabib
- Puebla de San Miguel
- Torrebaja
- Vallanca
La Hoya de Buñol
- Siete Aguas
La Plana de Utiel-Requena
- Camporrobles
- Caudete de las Fuentes
- Chera
- Fuenterrobles
- Requena
- Sinarcas
- Utiel
- Venta del Moro
- Villargordo del Cabriel
Los Serranos
- Alpuente
- Andilla
- Aras de los Olmos
- Benagéber
- Bugarra
- Calles
- Chelva
- Chulilla
- Domeño
- Gestalgar
- Higueruelas
- Losa del Obispo
- Sot de Chera
- Titaguas
- Tuéjar
- Villar del Arzobispo
- La Yesa
Riesgo medio (naranja)
El riesgo medio (o nivel 2) en el programa de prevención de calor de la Consellería de Sanitat implica una alerta por temperaturas elevadas que pueden causar deshidratación, estrés térmico o agravamiento de enfermedades crónicas. La Consellería recomienda la hidratación constante, evitar el sol directo y tener especial precaución con la población más vulnerable.
El Baix Maestrat
- Castell de Cabres
- La Pobla de Benifassà
El Valle de Cofrentes-Ayora
- Ayora
- Cofrentes
- Cortes de Pallás
- Jalance
- Jarafuel
- Teresa de Cofrentes
- Zarra
Els Ports
- Castellfort
- Cinctorres
- Forcall
- Herbers
- La Mata de Morella
- Morella
- Olocau del Rey
- Palanques
- Portell de Morella
- Todolella
- Vallibona
- Vilafranca / Villafranca del Cid
- Villores
- Zorita del Maestrazgo
La Canal de Navarrés
- Anna
- Bicorp
- Bolbaite
- Chella
- Enguera
- Millares
- Navarrés
- Quesa
La Costera
- L'Alcúdia de Crespins
- Barxeta
- Canals
- Cerdà
- Estubeny
- La Font de la Figuera
- El Genovés
- La Granja de la Costera
- Llanera de Ranes
- Llocnou d'En Fenollet
- La Llosa de Ranes
- Moixent / Mogente
- Montesa
- Novetlè
- Rotglà i Corberà
- Torrella
- Vallada
- Vallés
- Xàtiva
La Ribera Alta
- Sellent
La Vall d'Albaida
- Agullent
- Aielo de Malferit
- Aielo de Rugat
- Albaida
- Alfarrasí
- Atzeneta d'Albaida
- Bellús
- Beniatjar
- Benicolet
- Benigànim
- Benissoda
- Benissuera
- Bocairent
- Bufali
- Bèlgida
- Carrícola
- Castelló de Rugat
- Fontanars dels Alforins
- Guadasséquies
- Llutxent
- Montaverner
- Montitxelvo / Montichelvo
- L'Olleria
- Ontinyent
- Otos
- El Palomar
- La Pobla del Duc
- Quatretonda
- Rugat
- Ràfol de Salem
- Salem
- Sempere
- Terrateig
L'Alt Maestrat
- Ares del Maestrat
- Benassal
- Catí
- La Torre d'En Besora
- Vilar de Canes
Alerta Amarilla
Los municipios valencianos que se encuentran en alerta amarilla registrarán hoy temperaturas altas en el interior y sur de la provincia de Valencia. Según informa Aemet la población de estos municipios deben extremar precauciones.
Los Serranos
- Alcublas
- Alpuente
- Andilla
- Aras de los Olmos
- Benagéber
- Bugarra
- Calles
- Chelva
- Chulilla
- Domeño
- Gestalgar
- Higueruelas
- La Yesa
- Losa del Obispo
- Pedralba
- Sot de Chera
- Titaguas
- Tuéjar
- Villar del Arzobispo
Plana de Utiel
- Camporrobles
- Caudete de las Fuentes
- Chera
- Fuenterrobles
- Requena (municipio principal y capital histórica)
- Sinarcas
- Utiel
- Venta del Moro
- Villargordo del Cabriel
Valle de Cofrentess
- Ayora
- Cofrentes
- Cortes de Pallás
- Jalance
- Jarafuel
- Teresa de Cofrentes
- Zarra
Canal Navarrés
- Anna
- Chella
- Bolbaite
- Navarrés
- Quesa
- Bicorp
- Enguera
- Millares
- Costera
Valle de Albaida
- Agullent
- Aielo de Malferit
- Aielo de Rugat
- Albaida
- Alfarrasí
- Bèlgida
- Bellús
- Beniatjar
- Benicolet
- Benigànim
- Benissoda
- Benissufera
- Bocairent
- Bufali
- Castelló de de Rugat
- Quatretonda
- El Palomar
- Fontanars dels Alforins
- Guadasséquies
- L'Olleria
- La Pobla del Duc
- Llutxent
- Montaverner
- Montitxelvo
- Ontinyent
- Otos
- Pinet
- Ràfol de Salem
- Rugat
- Salem
- Sempere
- Terrateig
- Valada
- Terrateig
Safor
- Ador
- Alfauir
- Almoines
- Almisat (Almoines / L'Alqueria de la Comtessa)
- Almoines
- Alqueria de la Comtessa (L')
- Barx
- Bellreguard
- Beniarjó
- Benifairó de la Valldigna
- Beniflá
- Benirredrà
- Castellonet de la Conquesta
- Daimús
- Font d'en Carròs (La)
- Gandia
- Guardamar de la Safor
- Llocnou de Sant Jeroni
- Miramar
- Oliva
- Palma de Gandía
- Palmera
- Piles
- Potries
- Rafelcofer
- Real de Gandía
- Rótova
- Simat de la Valldigna
- Tavernes de la Valldigna
- Xeraco
- Xeresa
Ribera alta
- Alberic
- Alcàntera de Xúquer
- l'Alcúdia
- Alfarp
- Algemesí
- Alginet
- Alzira
- Antella
- Beneixida
- Benifaió
- Benimodo
- Benimuslem
- Carcaixent
- Càrcer
- Carlet
- Castelló
- Catadau
- Cotes
- l'Énova
- Gavarda
- Guadassuar
- Llombai
- Manuel
- Massalavés
- Montserrat
- Montroi
- la Pobla Llarga
- Rafelguaraf
- Real
- Sant Joanet
- Sellent
- Senyera
- Sumacàrcer
- Tous
- Turís
Ribera Baja
- Albalat de la Ribera
- Almussafes
- Cullera
- Favara
- Fortaleny
- Llaurí
- Polinyà de Xúquer
- Riola
- Sollana
- Sueca
- Benicull de Xúquer
- Corbera
Riesgo incendios
El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de que este miércoles 29 de julio toda la Comunitat Valenciana se encuentra en nivel de preemergenciaia extremo por riesgo de incendios forestales.
El incendio de mayor magnitud de la Comunitat Valenciana, el de la Vall d'Uixó, continúa activo. Las llamas ya han calcinado más de 10.000 hectáreas y afectan a más de 75.000 mil personas de 21 municipios. Cinco días después del inicio del fuego de la Serra d'Espadà, la Generalitat ha vuelto a pedir la máxima precaución en las zonas forestales y recuerda que ante cualquier columna de humo o fuego, debe avisarse de inmediato al 112.
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