La cuarta ola de calor tendrá su pico a partir del domingo, pero la Aemet "no atisba su fin" en la Comunitat Valenciana

El verano de 2026 se está convirtiendo el más caluroso de la historia en la Comunitat Valenciana con una anomalía térmica de más de tres grados respecto al promedio histórico, un fenómeno que se agravará durante los próximos días con la llegada de la cuarta ola de calor del verano. Esta será el sexto episodio tórrido desde mediados de mayo -una muestra del tórrido estío- y provocará un aumento "progresivo de las temperaturas" a lo largo de la semana. Según las previsiones, el pico cálido se alcanzará entre el domingo y el lunes, pero lo más destacado de los pronósticos es que no se atisba un "final claro para este episodio tórrido" porque el martes y miércoles próximos habrá un pequeño descenso para volver a subir con fuerza desde el jueves. El nuevo ascenso térmico se produce después de un pico de temperaturas "normales o un poco frescas".

La ola de calor estará provocada por una secuencia de dorsales que afectarán a la Europa occidental, donde predominarán las altas presiones y los cielos despejados, con una situación de estabilidad atmosférica durante varios días. Las altas temperaturas se percibirán primero en el interior, a partir del jueves, para cuando se espera que las máximas superen los 40 grados en muchos puntos. De hecho, para este miércoles se activan avisos amarillos en todo el interior de la provincia de Valencia y en el litoral sur; y, para el jueves se extiende también al litoral norte de Alicante. Para esta jornada se esperan "temperaturas máximas significativamente elevadas en el interior y el prelitoral de Valencia".

Será la primera jornada en la que se puedan superar de nuevo los 40 grados, un valor que se repetirá durante varios días seguidos. En Ontinyent, por ejemplo, se prevén 40,7 grados el jueves y las previsiones estiman que se supere la barrera de los 40 grados desde el sábado -se esperan 41,7 grados de máxima- y hasta el martes, cuando se prevé una máxima de 43,9 grados. En Jalance, los 40 grados podrían llegar el miércoles y repetirse durante siete días, hasta el martes 4 de agosto, cuando se espera el pico de calor con 43,4 grados.

El ascenso térmico será menos pronunciado en el litoral de la Comunitat Valenciana. Las temperaturas "oscilarán entre 31 y 33 grados" durante gran parte de la semana, según la Aemet, aunque lo que irá "aumentando progresivamente" será la sensación de bochorno. De cara al fin de semana, las máximas repuntarán hasta una franja de entre 33 y 35 grados y eso que habrá viento. "No es una situación de viento de poniente que puede disparar las temperaturas en el litoral como ocurrió el sábado -, indican desde la agencia-, sino una situación de calor en el interior y bochorno diurno y nocturno en el litoral". Las mínimas en las tres capitales comenzarán a repuntar el jueves y, a partir del fin de semana, se podrían repetir las noches tórridas, especialmente en Castellón y Alicante.

Riesgo forestal

Este episodio tórrido agravará el actual escenario en los montes y para las personas vulnerables. Por un lado, la estabilidad atmosférica prolongará un contexto combinado de "calor persistente" y "ausencia de lluvias", según la Aemet, cuyo principal efecto será resecar "todavía más la vegetación". Eso hará que "los índices de peligrosidad de incendios y de ignición" sigan "siendo muy altos o extremos". Con el incendio de la Vall d'Uixó aun en marcha, las perspectivas meteorológicas complican su extinción y elevan el riesgo de nuevos conatos bien en la zona, bien en otras comarcas.

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Por otro lado, las personas vulnerables también se enfrentan al impacto de las altas temperaturas. Desde mediados de mayo, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III registra 279 muertes atribuibles al calor. 214 de ellas se han producido durante el mes de julio, el cual se sitúa como el segundo julio más letal de la historia tras el de 2015, cuando esta misma estadística registró 233 decesos.