"Noche crítica" en el incendio de la Vall d'Uixó con 400 efectivos trabajando para intentar lograr la estabilización del fuego

El incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó entra en una fase determinante. Tras la última actualización del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) realizada a las 20:00 horas, el responsable de las labores de extinción ha confirmado que el fuego se encuentra perimetrado, pero no asegurado, por lo que las próximas horas resultarán fundamentales para el devenir de la emergencia. Por el momento, el incendio ha calcinado 9.300 hectáreas y tiene un perímetro de 82 kilómetros.

"Esta noche es crítica, ya que la evolución del incendio durante las próximas horas será determinante. Los medios van a poder trabajar en condiciones óptimas, y tendremos durante toda la noche a 400 efectivos trabajando para lograr el objetivo: la estabilización del incendio", ha remarcado el responsable del operativo.

Las próximas 48 horas, cruciales para lograr estabilizar el incendio. / Bombers Castelló

Las próximas 48 horas, cruciales para lograr estabilizar el incendio

A pesar de la importante presencia de personal sobre el terreno y de los avances logrados, la dirección de la emergencia pide cautela antes de dar el fuego por controlado de forma definitiva. "Todavía damos un margen 48 horas para dar por estabilizado el incendio, porque para alcanzar ese paso necesitamos evaluar su comportamiento a lo largo de este periodo", ha detallado el responsable de las labores de extinción en la última actualización del CECOPI.

Con el fin de consolidar el perímetro y evitar reproducciones del fuego, la estrategia nocturna combinará el trabajo de los 400 efectivos con el uso de tecnología avanzada: drones y cámaras térmicas volverán a sobrevolar la zona para detectar los puntos calientes y actuar de inmediato sobre ellos.

Por otra parte, las labores de extinción en las zonas más escarpadas de la sierra de Espadán están exigiendo un despliegue técnico y humano de gran envergadura.

Drones y cámaras térmicas volverán a sobrevolar la zona para detectar los puntos calientes y actuar de inmediato sobre ellos. / Bombers Castelló

Meteorología favorable

Las condiciones climáticas de la tarde han dado un respiro a los equipos de extinción. El aviso amarillo activo en la zona ha propiciado un descenso notable de las temperaturas a última hora, un factor que no ha influido negativamente y que, por el contrario, ha favorecido el avance de los trabajos sobre el terreno.

Para las próximas horas se prevé un escenario meteorológico similar al de jornadas anteriores, en las que las temperaturas han bajado de manera considerable durante la noche. No obstante, la dirección de la emergencia permanecerá atenta a cualquier actualización emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se mantienen las evacuaciones y el confinamiento

La Generalitat ha acordado prorrogar las medidas de protección a la población hasta las 23:59 horas de este jueves, 30 de julio. En concreto, se mantiene el confinamiento de la urbanización 'Nueva Onda' (en el término de Onda) y continúa la evacuación de 14 municipios: Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo (incluyendo la pedanía de Veo), Tales, Alfondeguilla, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Sueras, Villamalur, Chóvar, Azuébar y Almedíjar. La orden de desalojo afecta también a la pedanía de Artesa (Onda) y a las urbanizaciones 'Solaig', 'Montserrat' y 'Peña Negra' de Betxí.

Ante la presencia de humo y la alteración de los servicios básicos, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama ha insistido en recomendar el uso de mascarillas en la zona confinada, así como el consumo de agua embotellada en los municipios afectados, con especial atención a La Vilavella.

La Generalitat mantiene la evacuación y el confinamiento de los municipios y las urbanizaciones afectadas por el incendio de La Vall d’Uixó. / t

Operativo para el cuidado de mascotas y realojo de 322 desalojados

Entre los acuerdos adoptados por el CECOPI destaca la puesta en marcha de un dispositivo especial coordinado entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los alcaldes de la zona. Mediante convoyes organizados, se facilitará el acceso puntual de los residentes a los municipios evacuados para que puedan recoger, alimentar o abastecer de agua a sus mascotas.

Por otro lado, la administración ha completado el traslado de las personas que se encontraban de forma provisional en las instalaciones de Nules y Onda hacia recursos de mayor capacidad y confort. Actualmente, 149 vecinos se ubican en los emplazamientos habilitados por la Generalitat en la residencia universitaria de la Jaume I, el centro Penyeta Roja de Castelló y el Balneario de La Vilavella. A ellos se suman 128 evacuados atendidos en el Seminario de Segorbe y 45 más acogidos en el municipio de Moncofa.