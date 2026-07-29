El incendio de la Vall d'Uixó es ya el tercero más devastador de la Comunitat en la última década

El incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó y la Sierra de Espadán ya ocupa un lugar propio en la historia negra del fuego en Castellón y de la Comunitat Valenciana. Con 10.000 hectáreas calcinadas hasta el momento, y aún en activo, se sitúa ya como el tercer fuego más destructivo de la última década (2016-2026) en la autonomía y como el quinto incendio forestal con más superficie afectada de la provincia de Castellón. Es, además, el que ostenta el récord de más afección a nivel de población evacuada y confinada, en momentos puntuales, con más de 75.000 habitantes afectados de diversas localidades, paralizando sus vidas.

El ocurrido este julio del 2026 con origen en la Vall d'Uixó supera ampliamente el umbral oficial de lo que se considera un gran incendio forestal, fijado en 500 hectáreas, al multiplicarlo por más de 17. Las estadísticas de Grandes Incendios de la Generalitat Valenciana posicionan, por delante del de la Vall d'Uixó (8.500 ha.), en la franja temporal que analiza el periodo desde el 2016 a los siguientes, atribuidos a rayos: son el ocurrido en Bejís (originado el 15 de agosto del 2022, con 16.824 hectáreas calcinadas: el grueso en la provincia de Castellón y 2.639 de ese total, de Valencia) y el de la Vall d'Ebo (el 13 de agosto del 2022, con 10.609,04 ha. en la provincia de Alicante). Aparecen también en estos últimos diez años otros de calado, en Castellón, como el de Villanueva de Viver (23 de marzo del 2023, iniciado en el Sentenal), con 3.380 ha.; o el de Artana (el 25 de julio del 2017, con 1.487 ha. y originado por un rayo en el paraje de Chautena).

5º del ranking provincial histórico

Echando la vista atrás, la provincia de Castellón ha vivido otros episodios muy duros en la lucha contra el fuego, con el 1994 como bastante crítico. En Espadilla y el Alto Mijares un fuego virulento, en 1994, arrasó 19.310 hectáreas; el de Bejís de 2022, con un balance de 16.824; el de les Useres y l’Alcalatén de 2007, con unas 15.800; y el de Olocau del Rey y Els Ports de 1994, con alrededor de 10.000. El actual, de la Vall d'Uixó, sería por ahora el quinto,c on 8.500.

Pero su impacto no se mide solo en hectáreas. Su principal singularidad es el impacto humano y territorial. El fuego de la Vall d’Uixó se ha convertido en el incendio forestal con mayor afección de población evacuada y confinada en la historia reciente de la Comunitat, con momentos puntuales de hasta 75.000 habitantes afectados. La emergencia ha llegado a implicar a 21 municipios, con unas 16.000 personas desalojadas y alrededor de 65.000 confinadas, unas cifras muy superiores a las de otros grandes incendios provinciales.

Comparación con Bejís o les Useres

La comparación con Bejís o les Useres evidencia esta diferencia. El incendio de Bejís, pese a calcinar más superficie, obligó a desalojar a unas 1.500 personas y afectó a una decena de municipios. El de les Useres dejó alrededor de 800 desalojados y unos ocho municipios impactados. En cambio, el de la Vall d’Uixó ha golpeado una zona mucho más próxima a la franja prelitoral poblada de la Plana Baixa, en la unión entre el Parque Natural de la Sierra de Espadán y municipios densamente habitados, lo que ha multiplicado las medidas preventivas sobre la población civil.

Noticias relacionadas

A escala provincial, las 8.500 hectáreas quemadas representan aproximadamente el 1,9% de toda la superficie forestal de Castellón, estimada en unas 448.500 hectáreas. A escala autonómica, un solo incendio de esta magnitud equivale a más de lo ardido en el conjunto de la Comunitat Valenciana en años completos de baja o media incidencia, como ocurrió entre 2018 y 2021. Además, afecta al entorno de la Sierra de Espadán, uno de los grandes pulmones verdes y espacios naturales más valiosos de la Comunitat.