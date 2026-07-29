Las oenegés cargan contra la "prioridad nacional" de PP y Vox en los presupuestos: "Alimenta la confrontación"

Reproche de las oenegés valencianas a los Presupuestos de la Generalitat de 2026 aprobados el viernes pasado por PP y Vox en las Corts. En concreto, a la incorporación del término "prioridad nacional", una "etiqueta" que según señala la Coordinadora Valenciana de ONGD en un comunicado "introduce una división injusta entre personas de primera y de segunda en función de su origen, estigmatiza a determinados colectivos, alimenta la confrontación social y cuestiona el principio de que los derechos fundamentales y la dignidad humana son universales".

"Expresamos nuestro rechazo a que la etiqueta de «prioridad nacional» se incorpore a los presupuestos autonómicos y a las políticas de la Generalitat Valenciana. Este planteamiento introduce una división injusta entre personas de primera y de segunda en función de su origen, estigmatiza a determinados colectivos, alimenta la confrontación social y cuestiona el principio de que los derechos fundamentales y la dignidad humana son universales", reseña el comunicado enviado por la plataforma que agrupa a 110 entidades dedicadas a la cooperación internacional.

Frente a la propuesta de la prioridad nacional que Vox ha logrado introducir tanto en las cuentas autonómicas como en leyes que habilitan prestaciones sociales como es el caso de la Renta Valenciana de Inclusión, las oenegés valencianas consideran que la prioridad de las Administraciones Públicas "debe ser la defensa de la dignidad humana, la garantía del bienestar para el conjunto de la sociedad y el respeto al derecho de toda persona a buscar una vida mejor".

Imagen de una protesta contra las políticas migratorias. / Levante-EMV

En este sentido, las entidades sociales aseguran que los "eslóganes como el de «prioridad nacional» no representan el sentir de la sociedad valenciana, una sociedad tolerante, acogedora, que defiende los derechos humanos y que ha demostrado con creces su solidaridad ante cualquier crisis". Recuerdan que esa solidaridad se vio en la dana, pero también en otras muchas emergencias alrededor del mundo, como la acogida de las familias que huían de la guerra en Ucrania, con el genocidio en Gaza o, más recientemente, con las personas afectadas por los terremotos en Venezuela.

Políticas eficaces, justas e incluyentes

Con todo ello, la plataforma que representa a estas organizaciones defiende en su comunicado que las dificultades sociales "necesitan políticas públicas eficaces, justas e incluyentes, no discursos que enfrenten a quienes comparten situaciones de precariedad o vulnerabilidad" y que restringir las políticas sociales "bajo la premisa del origen o la nacionalidad no supone eliminar privilegios, sino recortar la protección de personas que ya enfrentan mayores obstáculos y agravar su exclusión".

"El acompañamiento y las políticas de inclusión permiten que las personas en situación de vulnerabilidad desarrollen sus capacidades, construyan proyectos de vida dignos y participen plenamente en la vida social, comunitaria y económica de nuestro territorio. Una sociedad que protege e incluye a quienes atraviesan mayores dificultades es una sociedad más cohesionada, segura y democrática para todas las personas", concluye el comunicado enviado este miércoles.

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El concepto de la "prioridad nacional" ha sido la exigencia estrella de Vox en el último ciclo de pactos con el PP que en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía se ha zanjado con la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones, pero que en el caso de la Comunitat Valenciana ha llegado para aprobar unos presupuestos, los de 2026, que, de paso, se convierten en los primeros en los que queda plasmado, negro sobre blanco, esta idea que discrimina a las personas extranjeras.