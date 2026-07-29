¿Por qué se evacúa un pueblo aunque las llamas aún estén lejos? El mapa que explica cómo se decide

A última hora de este martes, ayuntamientos como el de Caudiel avisaban a sus vecinos de que estuvieran preparados por si la evolución del incendio forestal de la Vall d'Uixó seguía siendo tan desfavorable y no paraba su avance hacia su término municipal. No se trata de un aviso improvisado, responde a un estudio pormenorizado de todas las variables que contribuyen a alimentar el fuego o a dirigir su propagación.

El mapa que acompaña a esta información es un ejemplo de la manera de trabajar de los servicios de extinción, que no solo se centran en abordar lo que ya está en llamas, sino en dar una respuesta preventiva a tiempo, teniendo en cuenta la gran cantidad de poblaciones que podrían verse afectadas, además de, por supuesto, organizar de la manera lo más eficaz y eficiente posible los medios movilizados.

En la imagen se puede observar trazado en rojo el perímetro de las áreas a las que ya ha llegado el incendio. Se trata de un plano reciente, cuando el incendio ya había superado las 9.000 hectáreas quemadas, pero que podría no estar actualizado, dado que las circunstancias van cambiando a medida que avanza el día. Teniendo eso en cuenta, resulta útil a efectos de entender su funcionalidad. En verde, se resalta lo que se denominan polígonos potenciales.

¿Quiere decir eso que son zonas que van a quemarse? No, en absoluto. Los polígonos de potencial fuego, son zonas que se delimitan con una finalidad preventiva, en base a un posible comportamiento del fuego, lo que ayuda a plantear oportunidades de control. Para determinar cuáles son esas áreas, se analizan cuestiones como los puntos críticos, los flujos de las llamas o la capacidad de despliegue de equipos de extinción.

Mapa topográfico de las últimas horas en el que se señalan los polígonos de potencial fuego (en verde) y la zona afectada por el incendio (rojo). / MEDITERRÁNEO

Para trazar esas líneas sobre el mapa, se tienen en cuenta las características orográficas, porque los diferentes accidentes geográficos y los cambios del paisaje afectan de manera significativa a la modificación en la trayectoria del fuego.

Estos días se ha hablado varias veces de las ventanas de oportunidad. En estos mapas también se establece lo que técnicamente se consideran zonas de oportunidad. Serían los bordes de esas áreas que abarca el verde y que se consideran líneas de defensa o puntos seguros para frenar el avance.

Y otro factor que se tiene en cuenta es la gestión de la incertidumbre y eso también se interpreta en estos mapas. Los responsables de coordinar los operativos de extinción, en base a esa información, deciden dónde actuar o dónde tienen más posibilidades de contener el fuego con las mínimas garantías de seguridad.

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En definitiva, que un equipo de bomberos esté en un lugar determinado u otro, o que se determine evacuar un pueblo que, a priori, podría considerarse que está alejado de la zona comprometida, responde a un análisis exhaustivo de todas las condiciones que envuelven un incendio, las mencionadas y otras tan incontrolables, aunque se pueden preveer (como de hecho se hace) como que el viento sople más o menos fuerte, en una dirección u otra, o que la humedad suba o baje.