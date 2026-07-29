Sanidad atiende a 48 personas e ingresa a 19 por diferentes lesiones como consecuencia del incendio de la Vall d'Uixó

El balance sanitario del incendio de la Vall d'Uixó cerró ayer su cuarto día con un total de 48 personas atendidas por diferentes patologías, aunque solo 19 de ellas han necesitado ser hospitalizadas, según los datos ofrecidos el martes por la Conselleria de Sanidad. Al finalizar el cuarto día del incendio, solo 14 de ellas permanecían ingresadas, después de dar de alta a otros cinco pacientes. Las atenciones se han repartido entre el hospital de La Plana, el Hacle u hospital de crónicos La Magdalena o el centro de salud de Segorbe.

Uno de los datos más relevantes es que solo seis de las personas atendidas necesitaron asistencia por inhalación de humos y, de hecho, ninguna de ellas de tanta gravedad como para ser hospitalizada. El resto de personas atendidas por los servicios sanitarios fueron por otras causas, como lesiones y patología leves, heridas, lesiones por astillas, por tener un cuerpo extraño en el ojo, por dificultad respiratoria, rozaduras en los muslos y la espalda, por pequeñas quemaduras, por una erosión de la oreja o por necesitar de soporte para terapia de presión positiva en la vía aérea (CPAP) por apnea del sueño. En cuanto a los ingresos hospitalarios, la mitad de ello -unos 10- se han producido por ser pacientes con patologías crónicas y complejas.

El humo contiene una mezcla de gases y partículas finas que pueden complicar el estado de salud de las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, a quienes se pide seguir las recomendaciones del personal sanitario y mantener disponible la medicación prescrita, sobre todo la inhalada si se trata de personas asmáticas.

Consejos y restricciones

Los consejos difundidos por el Centro de Coordinación de Emergencias en coordinación con la Conselleria de Sanidad estipula el uso de mascarillas autofiltrantes correctamente ajustas al rostro en los municipios y zonas residenciales próximas al incendio. Es una recomendación general para toda la ciudadanía, no solo para las personas con patologías vulnerables. Además, se recomienda mantener las puertas y ventanas cerradas, limitar la actividad física, así como apagar los aparatos de aire acondicionado o los extractores de humo.

Reunión de coordinación entre Emergencias y Sanidad con la participación de Juanfran Pérez Llorca. / GVA

Después de la reunión mantenida entre Emergencias y Sanidad, se ha decidido mantener las restricciones del uso del agua potable en todos los municipios de la zona. Esta no se puede usar para beber, cocinar o prepara alimentos. Eso ha llevado a la Generalitat a repartir agua potable entre los vecinos de la Vilavella que han regresado este martes a sus casas después de un par de días evacuados. Las instrucciones generales piden beber agua envasada y evitar el consumo de aquella procedente de fuentes naturales, manantiales u otros puntos de abastecimiento que no dispongan de garantía sanitaria. Además, como en algunos puntos el agua ha permanecido sin circular durante 24 horas, se recomienda hacer una purga de la instalación dejándola correr por todos los grifos durante unos minutos antes de usarla. Sí se puede gastar para higiene, por ejemplo.

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Otros consejos son evitar el consumo de alimentos expuestos directamente al humo y as cenizas, así como lavar cuidadosamente con agua potable las frutas y verduras antes de consumirlas. En cuanto a las viviendas, se pide limpiar las superficies con un paño húmedo y humedecer el suelo antes de barrer para evitar que las partículas finas vuelvan a quedar suspendidas en el aire, así como usar mascarilla y lavarse las manos después de limpiar.