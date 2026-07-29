Sanidad presenta un decreto de 35 horas muy similar al del Botànic que la Abogacía consideró "nulo"

El personal sanitario de la Comunitat Valenciana verá reducida su jornada laboral semanal de 37,5 horas a 35 horas, si se cumple la promesa -incumplida anteriormente por este Consell- de reducir la jornada de los médicos, enfermeras, celadores y todo tipo de profesionales de los hospitales y centros de salud. El recuento anual pasará de 1589 horas trabajadas al año a 1.512 horas. Sin embargo, la Conselleria de Sanidad no ha especificado aun el modo en que se articulará la nueva jornada para todas las categorías, ni si esta irá acompañada de un aumento de la plantilla. Lo único conocido es el pacto entre Sanidad y CESM, el sindicato médico, por el que se establece un horario para los facultativos de lunes a viernes, de ocho a tres; aunque esto no se recoge en el borrador del decreto remitido a los sindicatos, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

La propuesta consta de dos breves páginas, cuatro artículos y una disposición adicional -tres tenía el redactado por el Botànic- y supone un cambio de planes porque Sanidad pretendía modificar el decreto de jornada en su conjunto, a pesar de que los sindicatos se oponían a esta fórmula. Es una longitud bastante escueta teniendo en cuenta el cambio organizativo que supondrá la reducción semanal para casi 76.000 profesionales. En realidad, el documento se encarga de establecer la cantidad de horas trabajadas del nuevo formato, teniendo en cuenta los 22 días de vacaciones, los 17 festivos y los seis días de libre disposición. Es el mismo cálculo que el hecho por el Botànic y el acuerdo alcanzado en marzo de 2023 que el conseller Marciano Gómez tanto ha denostado y que la Abogacía de la Generalitat consideró "nulo" en noviembre de ese mismo por no contar con un informe sobre su viabilidad económica, algo que el borrador tampoco incluye. Entonces, Gómez insistió en que la reducción semanal llegaría el 1 de enero de 2025, una promesa incumplida que, si todo va bien, llegará ahora con dos años de retraso. Si el documento actual es muy similar al anulado, ¿qué impedirá que se anule esta vez?

El texto se debatirá el jueves en una mesa sectorial que Sanidad convocó ayer, un mes después de lo anunciado. Desde mediados de junio, fuentes de la Conselleria han ido trasladando a este periódico que la reunión se celebraría la próxima semana. Deberá ser entonces cuando los responsables del departamento deban detallar cómo se articulará la nueva jornada porque hay diferentes turnos. Para quienes trabajan de lunes a sábado en los hospitales y centros de salud, aquellos con turnos fijos, es sencillo concentrar su jornada de lunes a viernes, de ocho a tres, como lleva prometiendo el conseller desde noviembre de 2023. Para quienes trabajan en turnos rodados es más complejo y Conselleria no ha dado ninguna pista sobre la articulación para estos profesionales. Tampoco sobre si contratará sanitarios porque en la Mesa General el conseller Rovira dijo que no se contemplaba, pero Sanidad remarcó con la presentación de presupuestos el crecimiento de la partida presupuestaria de personal, del capítulo I.

Otro de los cambios notables -copiado también del anterior acuerdo- es la ampliación del periodo vacacional estival que tendrá una duración de cuatro meses entre el 15 de junio y el 15 de octubre. Actualmente son tres repartidos entre los meses de julio, agosto y septiembre. Sin embargo, el decreto estipula que "los periodos del 15 a 30 de junio y de 1 a 15 de octubre no podrán ser impuestos, sino que serán de solicitud voluntaria y durante ellos podrá disfrutarse el periodo vacacional que corresponda junto con días de libre disposición sin solución de continuidad".

Las similitudes con el anterior acuerdo suponen que se ha perdido "un tiempo precioso por tacticismo político". Así lo consideran desde UGT, sindicato que recuerda que el decreto se anuló por no contar con un informe de viabilidad económica, algo que el actual tampoco contiene. Y eso a pesar de que Sanidad transmitió a la Conselleria de Hacienda que implantar las 35 horas tendrá un impacto de 140 millones de euros, como adelantó este periódico. Por eso, el sindicato cree que fue "una excusa administrativa y una maniobra dilatoria deliberada para posponer la inversión necesaria en el sistema sanitario". Esto ha agravado la fuga de talento durante los últimos tres años, consideran. Además, considera que la medida debe ir "acompañada obligatoriamente" de la contratación inmediata de personal para que no se traduzca en "un incremento de la sobrecarga de trabajo para la plantilla actual".

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Sin progresividad

Uno de los grandes cambios con el decreto del Botànic es el abordaje de la implantación de esta reducción de la jornada. Entonces, se planteaba de forma progresiva reduciendo el número de horas anuales durante tres años. En 2023, se prestarían 21 horas menos al año; en 2024, 42 menos; y finalmente, en 2025, se ampliaría hasta las 77 con 14 horas menos. Ahora la propuesta no incluye este punto, por lo que Sanidad podría plantear este cambio de la jornada repentinamente el 1 de enero de 2027. Sin embargo, el decreto no estipula la fecha de implantación de la medida.