Tres rectores despiden en una ceremonia íntima a Lapiedra en Benicarló

Tres rectores para despedir a quien ha sido un referente en la Universitat de València: Ramon Lapiedra i Civera. José Luis Gandia, actual máximo responsable del equipo de gobierno de la Universitat; Francisco Tomás Vert, rector de la institución entre 2002 y 2010, y Mavi Mestre, rectora entre 2018 y 2026, así como una destacada representación del mundo académico, amigos y familia han estado presentes esta mañana en el que ha sido el último adiós al también catedrático de Física Teórica que falleció este lunes a los 86 años.

El tanatorio de Benicarló ha sido el lugar de la despedida, íntima, por expreso deseo de los más allegados, pero que no ha impedido que hubiera entre los invitados tres recortes de la UV, herederos del legado de Lapiedra. De hecho, Gandia ha participado en la ceremonia civil como actual representante de la Universitat de València y se ha comprometido a un homenaje "importante" por parte de la institución académica de la que Lapiedra estuvo al frente entre 1984 y 1994 y que supusieron años de gran cambio y modernización de esta.

De hecho, junto a Gandia, Mestre y Vert, también ha habido una representación del mundo académico próximo a Lapiedra. Uno de ellos, el catedrático emérito de Economía y exconseller (en la etapa de Joan Lerma) Emèrit Bono. También el catedrático de Historia Contemporánea Joan del Alcázar y el de Historia de la Ciencia Josep Lluís Barona, así como personalidades ligadas al compromiso valencianista y la lengua como Josep Pérez, el lingüista Vicent Pitarch y el actual vicepresidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Rafael Ramos. El expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Sagunt por el PSPV Manuel Girona y el magistrado Joaquim Bosch también han acudido.

Nacido en Almenara, la celebración del acto en el tanatorio de Benicarló ha sido por la residencia que él y su mujer, la pintora Carmen Vidal, tenían en Alcossebre, donde empeoró el estado del exrector. No obstante, su vinculación es muy importante también con Sagunt y València. De hecho, Lapiedra pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Sagunt, ciudad a la que se trasladó en 1946, después de que su padre adquiriera el trinquet de pilota del municipio. El pleno municipal aprobó el 30 de septiembre de 2020 su nombramiento como Hijo Adoptivo, mientras que en 2021 le rindió un homenaje institucional en reconocimiento a su extensa trayectoria.

Trayectoria

Lapiedra se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo una beca del Gobierno francés gracias a la que completó sus estudios e investigaciones en el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de París, donde se doctoró en física teórica en 1969.

Posteriormente, obtuvo su segundo doctorado por la Universidad de Barcelona (1974) y ejerció la docencia en la Universidad de Santander antes de incorporarse, en 1982, como catedrático de Física Teórica a la Universitat de València. Su labor investigadora se centró en campos clave como la electrodinámica, la cosmología, la relatividad y los fundamentos de la mecánica cuántica, publicando obras de referencia como Las carencias de la realidad. La conciencia, el universo y la mecánica cuántica.

Noticias relacionadas

Dos años después de aterrizar en la UV fue elegido rector, cargo en el que estuvo diez años. En esta década, Lapiedra impulsó la modernización de la institución, la consolidación de sus estatutos democráticos y la dinamización de la vida cultural y lingüística de la comunidad universitaria, una labor que este miércoles se ha recordado en la despedida en Benicarló.