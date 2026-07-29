Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su quinto día con 10.000 hectáreas quemadas y desconfinadas la Vilavella y casi toda Onda

El incendio forestal de la Vall d’Uixó ha quemado ya 10.000 hectáreas y tiene un perímetro de 75 kilómetros. La evolución favorable ha permitido levantar el confinamiento en la Vilavella y en casi toda Onda, salvo Nueva Onda y Artesa. En Betxí, la medida se mantiene únicamente en tres urbanizaciones.

El Consorcio de Bomberos de Castellón sigue trabajando sin descanso en el incendio forestal de la Vall d'Uixó. Las imágenes corresponden a las zonas de Artana y Eslida, incluyendo los trabajos en una nave afectada por el incendio. Durante el día, el dispositivo de extinción incluye 642 efectivos, de los que 342 son autonómicos, 235 estatales, y 65 de otras comunidades autónomas. 34 medios aéreos han participado hoy en las tareas, con dificultades puntuales por la inversión térmica.