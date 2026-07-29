En Directo
Fuego en Castellón
Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su quinto día con 10.000 hectáreas quemadas y desconfinadas la Vilavella y casi toda Onda
La meteorología ha ofrecido un respiro esta noche, con vientos flojos de 10 km/h, temperaturas frescas y una humedad que ha superado el 90% en la sierra han facilitado el afianzamiento del perímetro
El incendio forestal de la Vall d’Uixó ha quemado ya 10.000 hectáreas y tiene un perímetro de 75 kilómetros. La evolución favorable ha permitido levantar el confinamiento en la Vilavella y en casi toda Onda, salvo Nueva Onda y Artesa. En Betxí, la medida se mantiene únicamente en tres urbanizaciones.
El Consorcio de Bomberos de Castellón sigue trabajando sin descanso en el incendio forestal de la Vall d'Uixó. Las imágenes corresponden a las zonas de Artana y Eslida, incluyendo los trabajos en una nave afectada por el incendio. Durante el día, el dispositivo de extinción incluye 642 efectivos, de los que 342 son autonómicos, 235 estatales, y 65 de otras comunidades autónomas. 34 medios aéreos han participado hoy en las tareas, con dificultades puntuales por la inversión térmica.
El CECOPI levanta el confinamiento en Onda y La Vilavella, mientras Artesa continúa evacuada
El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ha acordado levantar el confinamiento preventivo para los municipios de Onda y La Vilavella a partir de las 00.00 horas de esta noche. En el caso de Onda, la medida se aplica de forma parcial, ya que la Urbanización Nueva Onda se mantiene confinada por recomendación de los bomberos. Por su parte, la pedanía de Artesa continúa evacuada hasta nuevo aviso por motivos de seguridad.
El Consorcio de Bomberos de Castellón continúa trabajando en el incendio forestal de la Vall d'Uixó
El Consorcio de Bomberos de Castellón sigue trabajando sin descanso en el incendio forestal de la Vall d'Uixó. Las imágenes corresponden a las zonas de Artana y Eslida, incluyendo los trabajos en una nave afectada por el incendio. Durante el día, el dispositivo de extinción incluye 642 efectivos, de los que 342 son autonómicos, 235 estatales, y 65 de otras comunidades autónomas. 34 medios aéreos han participado hoy en las tareas, con dificultades puntuales por la inversión térmica.
Las cenizas del incendio de la Vall d'Uixó llegan a las playas valencianas
Las cenizas procedentes del gran incendio forestal de la Vall d’Uixó han alcanzado distintos puntos de la costa valenciana, desde la playa de la Patacona, en Alboraia, hasta el litoral del Port de Sagunt, a más de 30 kilómetros del fuego. También se ha detectado su presencia en playas de municipios como Puçol y Cullera, arenal más alejado del incendio porque ronda los 100 kilómetros de distancia.
Caudiel pide a sus vecinos prepararse ante la evolución del incendio
El Ayuntamiento de Caudiel pide a la población prudencia y colaboración ante la evolución del incendio de la Vall d’Uixó. Recomienda preparar una bolsa con documentación, medicación y enseres básicos, y seguir únicamente los canales oficiales.
La Generalitat activa el nivel 3 por riesgo máximo de incendios forestales
La Generalitat activa desde la medianoche del 29 de julio el nivel 3 por riesgo máximo de incendios forestales. Queda prohibido circular por pistas forestales, realizar obras o pruebas deportivas en el monte y encender fuego en zonas forestales o a menos de 500 metros. Se pide extremar las precauciones.
El Ejército despliega helicópteros de las FAMET contra el incendio de la Vall d’Uixó
El Ejército de Tierra ha puesto a disposición del operativo del incendio de la Vall d’Uixó helicópteros de las FAMET para realizar ataques directos sobre las llamas mediante descargas de agua, como se puede ver en este vídeo compartido en X. Los medios se integran en el dispositivo dirigido por la UME.
La posible estabilización del incendio se retrasa por culpa de los rebrotes
El jefe del operativo, Fernando Pérez, ha explicado que los rebrotes han retrasado hoy las labores de extinción y que los bomberos no han podido avanzar al ritmo previsto. Hasta las 17.00 horas no han podido volar con normalidad todos los medios aéreos.
Pablo Ramón Ochoa
El incendio alcanza las 10.000 hectáreas y permite levantar confinamientos
El incendio forestal de la Vall d’Uixó ha quemado ya 10.000 hectáreas y tiene un perímetro de 75 kilómetros. La evolución favorable ha permitido levantar el confinamiento en la Vilavella y en casi toda Onda, salvo Nueva Onda y Artesa. En Betxí, la medida se mantiene únicamente en tres urbanizaciones.
El conseller Juan Carlos Valderrama ha destacado la mejor evolución del fuego, aunque el operativo continúa vigilando los puntos más sensibles.
El Gobierno suspende los plazos judiciales en las zonas afectadas por los incendios
El Consejo de Ministros ha suspendido los plazos procesales entre el 27 y el 31 de julio en siete partidos judiciales afectados por los incendios forestales, entre ellos el de Nules. La medida pretende evitar que la emergencia perjudique a ciudadanos, empresas y profesionales en sus procedimientos judiciales.
La suspensión no se aplicará a las actuaciones urgentes, como la protección de menores, los procedimientos penales prioritarios o la tutela de derechos fundamentales. La norma también amplía determinados plazos concursales y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
Máxima preocupación en Onda: el fuego avanza hacia la ermita de Santa Bárbara
La situación en Onda continúa siendo especialmente delicada en la segunda jornada de confinamiento decretada por el incendio forestal de la Plana Baixa. El fuego permanece activo en la zona del Montí, donde desde ayer trabajan de forma ininterrumpida numerosos medios terrestres y aéreos para tratar de frenar el avance de las llamas.
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
- El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
- Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC
- Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
- Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
- La humedad del 60 % dispara la sensación térmica a 63 grados en plena ola de calor
- El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
- Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana