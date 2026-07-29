El yonqui del dinero ya está en la cárcel de Picassent para cumplir los casi ocho años de condena por la primera sentencia del caso Taula

Según dijo el autoproclamado como yonqui del dinero, Marcos Benavent, confiaba en no entrar en la cárcel, "donde van las malas personas". Pero no ha podido evitarla. Doce años después de que empezara a investigarse el caso Taula, en julio de 2014, el ex gerente de Imelsa ha entrado en prisión para cumplir la condena a siete años y diez meses que le impuso la primera sentencia de esta causa. "Una castanyà", en sus propias palabras al enterarse en 2023 del fallo de la sección quinta de la Audiencia de València sobre la pieza separada de Thematica Events, donde se juzgó el desvío de fondos públicos de la Diputación y el Ayuntamiento de València a esta empresa, propiedad de Benavent y de su socio Rafael García Barat, también condenado a nueve años y dos meses de prisión.

El exgerente de Imelsa ha elegido, para cumplir la pena, el Centro penitenciario Valencia-Antoni Asunción, sita en Picassent. Se podía intuir cuando el pasado 10 de julio, Benavent acudió a la Ciudad de la Justicia de Valencia para que le notificaran la sentencia, ya firme y, por lo tanto, no recurrible. Benavent tenía quince días para decidir en qué prisión ingresaría y, a preguntas de los periodistas, aseguró que todavía no lo tenía claro pero aseguró que sería "por aquí cerca". Dijo que se encontraba "bien". "Hay gente que está peor, hay gente que está muriéndose, que tiene una guerra, un terremoto o sufre una riada, o sea que... ¡Adelante!", aseveró.

Sin protocolo de prevención de suicidios

El ingreso voluntario se ha producido este lunes, 27 de julio, exactamente doce años después del inicio de las investigaciones que dieron lugar a la macrocausa conocida como Taula. Benavent ni siquiera ha agotado el plazo de 15 días hábiles de los que disponía para entrar a cumplir, lo que le ha permitido elegir el centro penitenciario y quedarse cerca de los suyos.

Aunque es habitual en todos los primeros ingresos -internos que entran por primera vez en una cárcel- y en causas de trascendencia mediática, y esta lo es, el 'yonqui de dinero' no pasará por el pabellón de Enfermería, ni está sometido al protocolo de prevención de suicidios (PPS) que Instituciones Penitenciarias impone a todos los reclusos que cumplen alguna (o ambas) de esas condiciones y que también se pone en marcha cuando se trata de presos sobre los que pesan acusaciones (o condenas) por delitos sexuales o muy graves, como puede ser un homicidio.

Su aplicación no siempre que haya datos reales que permitan intuir que el interno vaya a atentar contra su integridad física, sino que es una decisión protocolaria para internos que cumplen una o varias de esas premisas. El PPS consiste en situar al nuevo con un interno de confianza, los llamados presos sombra, para que esté permanentemente vigilado y prevenir posibles acciones autolíticas. Si no hay razones médicas en contra, lo normal es que, pasadas unas semanas, el recluso sea redestinado a otro módulo.

En el caso de Benavent, sin embargo, nada de todo esto ha sido necesario, ni Enfermería, ni PPS. Él mismo se ha mostrado resuelto a ingresar en el módulo que se le asigne y no ha pedido ninguna medida de protección. Eso sí, lo normal es que la dirección lo destine a alguno de los módulos más 'amables', en los que suelen estar internados reclusos muy adaptados y sin historial de conflictividad, con condenas cortas y delitos no violentos, desde estafadores a pedófilos.

La última palabra: el Supremo confirma

El Tribunal Supremo confirmó el 19 de junio prácticamente íntegra la sentencia de la sección quinta de la Audiencia de València dictada en 2023 que condenó el amaño de los contratos de Bibliobus en el Ayuntamiento de València, de la realización de un videomaping en el Muvim y la facturación falsa de la mercantil pantalla Berceo Mantenimiento a Imelsa para beneficio personal de Marcos Benavent.

El fallo considera probado que los siete condenados desviaron 336.548 euros de las arcas públicas de Imelsa y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre 2008 y 2012 a través de la empresa Thematica Events. También se condenó a cinco años de cárcel a la jefa de servicio de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, Francisca Tamarit, a los dos testaferros de Benavent, Jaime José Úbeda (3 años de prisión) y José Estarlich (7 meses, al haber confesado los hechos), y a los dos empresarios sevillanos a quienes Thematica Events subcontrató un evento para Imelsa. Estos dos últimos esquivaron la cárcel tras admitir los hechos y devolver el dinero esquilmado.

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Cabe recordar que Benavent también está condenado a cinco años más de cárcel por la pieza de los zombis del caso Taula, que también está pendiente de la resolución de los recursos ante el Tribunal Supremo. Por contra, fue absuelto en la pieza B por la contratación del 'call center', y en la pieza E sobre otros contratos de la concejalía de Cultura de València.