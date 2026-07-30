Un accidente en la A-7 complica el tráfico en Valencia con largas retenciones a la altura de Paterna

Este jueves 30 de julio vuelve a dejar complicaciones en la movilidad en los principales accesos a València. La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de más de ocho kilómetros de retenciones en las carreteras de entrada y salida de la ciudad, generadas por un accidente que está dificultando la circulación en la A-7.

La principal incidencia de la mañana se localiza en la A-7, a la altura de Paterna y en sentido Alicante. El accidente, registrado en el punto kilométrico 327, ha obligado a cortar el carril izquierdo, provocando ya más de cuatro kilómetros de retenciones y ralentizando la circulación en uno de los principales corredores del área metropolitana de València.

A esta incidencia se suman las retenciones habituales que se registran durante la hora punta en otros accesos a la ciudad, elevando a más de ocho kilómetros el total de tramos con tráfico denso notificados por la DGT durante la mañana de este jueves.

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