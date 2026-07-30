Un camión choca con varios turismos en la A-3 y moviliza un amplio dispositivo de emergencias
El alcance que se ha producido poco antes del enlace con el by-pass, deja ya 4 kilómetros de retención y ha obligado a cortar el carril izquierdo
Dos dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia se han desplazado hasta el lugar.
Un accidente de tráfico entre un camión y varios turismos está complicando la circulación este jueves en la A-3, en sentido València. El siniestro se ha producido a la altura del polígono industrial de Riba-roja, poco antes del enlace con el by-pass, y ha obligado a cortar el carril izquierdo, lo que provoca ya 4 kilómetros de retenciones.
Según las primeras informaciones, en el accidente se han visto implicados un camión y tres turismos, aunque podrían haber implicados más vehículos. Como consecuencia del impacto, la cabina del camión ha quedado volcada sobre la calzada, mientras que dos de los turismos han sufrido importantes daños materiales y un tercero ha resultado afectado de menor consideración.
Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, además de tres ambulancias para atender a los heridos. Según la información disponible hasta el momento, al menos tres personas están siendo asistidas por los servicios sanitarios, algunas de ellas con collarín cervical.
El accidente está provocando importantes complicaciones para la circulación en uno de los principales accesos a València, que dejan ya 4 kilómetros de retención y han obligado a cortar el carril izquierdo. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona mientras se atiende a los afectados y se realizan las labores necesarias para retirar los vehículos implicados y restablecer la normalidad en la A-3.
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