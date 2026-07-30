Ana Barceló se reestrena en X ante un posible 'hackeo'

La exconsellera de Sanidad durante la pandemia y actual portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha estrenado este jueves nueva cuenta en X. Vista la tendencia de la red social de Elon Musk donde son más los dirigentes políticos que cierran sus perfiles que los que se incorporan, podría parecer un aterrizaje totalmente a destiempo en el antiguo Twitter, pero no, lo suyo no es un estreno sino un reestreno y más bien forzado por un posible hackeo, tal y como ella misma explica en su nuevo perfil.

"Debido a un acceso no autorizado a mi cuenta de X, he perdido temporalmente el control de mi perfil habitual. He creado esta cuenta provisional para poder informaros de la situación. Estoy realizando todas las gestiones necesarias para recuperar la cuenta original", señala a forma de comunicado en el mensaje inicial. La cuenta, eso sí, no es del todo nueva sino que ya tenía una actividad muy baja en 2016 y 2017, con algún retuit a mensajes de compañeros o noticias.