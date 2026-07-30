Vaivén
Ana Barceló se reestrena en X ante un posible 'hackeo'
La exconsellera de Sanidad durante la pandemia y actual portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha estrenado este jueves nueva cuenta en X. Vista la tendencia de la red social de Elon Musk donde son más los dirigentes políticos que cierran sus perfiles que los que se incorporan, podría parecer un aterrizaje totalmente a destiempo en el antiguo Twitter, pero no, lo suyo no es un estreno sino un reestreno y más bien forzado por un posible hackeo, tal y como ella misma explica en su nuevo perfil.
"Debido a un acceso no autorizado a mi cuenta de X, he perdido temporalmente el control de mi perfil habitual. He creado esta cuenta provisional para poder informaros de la situación. Estoy realizando todas las gestiones necesarias para recuperar la cuenta original", señala a forma de comunicado en el mensaje inicial. La cuenta, eso sí, no es del todo nueva sino que ya tenía una actividad muy baja en 2016 y 2017, con algún retuit a mensajes de compañeros o noticias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su quinto día con 10.000 hectáreas quemadas y desconfinadas la Vilavella y casi toda Onda
- Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
- El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
- Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC
- Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
- La humedad del 60 % dispara la sensación térmica a 63 grados en plena ola de calor
- El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
- El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo