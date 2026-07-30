Carreteras cortadas hoy jueves por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta el listado de las vías cerradas al tráfico
La DGT informa de 8 carreteras cortadas hoy por el fuego que arrasa ya 9.300 hectáreas.
Última hora del incendio de la Vall d'Uixó.
Sexto día del incendio forestal en la Vall d'Uixó, dónde el fuego ha arrasado ya 9.300 hectáreas y que se extiende en un perímetro de 82 kilómetros. Aunque existe cierto optimismo gracias a las condiciones meteorológicas de esta noche, las llamas siguen afectando la movilidad y el tráfico en las vías cercanas al incendio. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado las carreteras cortadas por los incendios en España y en la provincia de Castellón mantiene las 8 vías cerradas.
Más de 400 efectivos trabajan en la estabilización de uno de los incendios más grandes de la historia de Castellón. Las autoridades mantienen importantes cortes de tráfico para proteger a la población y facilitar que los vehículos oficiales puedan acceder a las zonas más afectadas por el incendio.
Carreteras cortadas en la provincia de Castellón
Según la última actualización de la DGT de hoy jueves a las 6:18h, un total de ocho carreteras permaneces cortadas por afectaciones del incendio.
- CV-200 Aín
- CV-203 Caudiel
- CV-205 Tales
- CV-215 l’Alcúdia de Veo
- CV-219 Eslida
- CV-223 Nules
- CV-2261, CV-230 la Vall d’Uixó
La DGT recomienda a los afectados por los cortes de carreteras estar informados por los canales habituales y evitar la circulación por las vías afectadas. Asímismo, Sanitat recuerda que es recomendable el uso de mascarillas y evitar abrir las ventanas de casa para reducir el impacto del humo en la salud.
En cuanto al resto de las carreteras cortadas, el organismo informa de otras 4 vías cerradas al tráfico por el incendio de Zamora. Todas las carreteras afectadas por las llamas de Madrid, Ávila y Toledo ya se han abierto al tráfico.
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su cuarto día tras calcinar 8.500 hectáreas mientras se levanta el confinamiento en la Vall
- Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
- El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
- Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC
- Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
- Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
- La humedad del 60 % dispara la sensación térmica a 63 grados en plena ola de calor
- El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí