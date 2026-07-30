Carreteras cortadas hoy jueves por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta el listado de las vías cerradas al tráfico

Sexto día del incendio forestal en la Vall d'Uixó, dónde el fuego ha arrasado ya 9.300 hectáreas y que se extiende en un perímetro de 82 kilómetros. Aunque existe cierto optimismo gracias a las condiciones meteorológicas de esta noche, las llamas siguen afectando la movilidad y el tráfico en las vías cercanas al incendio. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado las carreteras cortadas por los incendios en España y en la provincia de Castellón mantiene las 8 vías cerradas.

Más de 400 efectivos trabajan en la estabilización de uno de los incendios más grandes de la historia de Castellón. Las autoridades mantienen importantes cortes de tráfico para proteger a la población y facilitar que los vehículos oficiales puedan acceder a las zonas más afectadas por el incendio.

Carreteras cortadas en la provincia de Castellón

Según la última actualización de la DGT de hoy jueves a las 6:18h, un total de ocho carreteras permaneces cortadas por afectaciones del incendio.

CV-200 Aín

CV-203 Caudiel

CV-205 Tales

CV-215 l’Alcúdia de Veo

CV-219 Eslida

CV-223 Nules

CV-2261, CV-230 la Vall d’Uixó

La DGT recomienda a los afectados por los cortes de carreteras estar informados por los canales habituales y evitar la circulación por las vías afectadas. Asímismo, Sanitat recuerda que es recomendable el uso de mascarillas y evitar abrir las ventanas de casa para reducir el impacto del humo en la salud.

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En cuanto al resto de las carreteras cortadas, el organismo informa de otras 4 vías cerradas al tráfico por el incendio de Zamora. Todas las carreteras afectadas por las llamas de Madrid, Ávila y Toledo ya se han abierto al tráfico.