El catedrático de Física de la Tierra José Antonio Sobrino, Premio Nacional de Investigación

El catedrático de Física de la Tierra de la Universitat de València y Premio Jaume I de Investigación, José Antonio Sobrino, ha sido reconocido con el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina, en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, según ha anunciado este jueves el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Sobrino recibe este prestigioso reconocimiento "por la excelencia de su trayectoria investigadora, la originalidad e innovación de su línea de investigación, así como su destacado liderazgo científico”, ha señalado el Ministerio en un comunicado. Los Premios Nacionales de Investigación distinguen el mérito de 10 personas investigadoras españolas con una destacada trayectoria científica, dotados cada uno con 30.000 euros.

José Antonio Sobrino ha agradecido el apoyo recibido a su candidatura por personal investigador de la NASA, la Universitat de València y la Universitat de Barcelona, entre otras instituciones, y celebra el galardón por tratarse de un reconocimiento que valora “toda una vida científica”. “Siento mucha felicidad, pero también una gran responsabilidad. Ahora debemos seguir y mantener el nivel de nuestro trabajo”, ha manifestado.

En este sentido, ha dedicado el premio nacional a todo el equipo de la Unidad de Cambio Global (UCG) de la Universitat de València, grupo que lidera desde el año 1994, y que ha logrado consolidar diversas líneas de trabajo en el uso de la teledetección para el seguimiento del planeta, como la evapotranspiración, el impacto devastador de los incendios forestales, las islas de calor sobre la Tierra o el seguimiento de la temperatura del planeta, entre otras. "Son líneas de trabajo que utilizan datos de satélite, pero también instrumentación con la que está equipada la UCG y que nos permite realizar valoración de algoritmos y calibración", añade el investigador de la UV.

Especializado en cambios planetarios

José Antonio Sobrino es físico, director de la Unidad de Cambio Global (UCG) de la Universitat de València y del Image Processing Laboratory (IPL), especializado en el campo de la Teledetección. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de los cambios que sufre el planeta, analizados con el soporte de satélites de teledetección y el tratamiento digital de las imágenes suministradas por los mismos. Cuenta con 350 publicaciones en revistas científicas de alto impacto; es investigador principal (IP) en más de 80 proyectos financiados por España, la Unión Europea (UE) y la Agencia Espacial Europea (ESA), y ha dirigido 25 tesis doctorales.

En 2019 fue galardonado con el Premio Jaume I de Investigación, en la categoría de Protección al Medio Ambiente, por sus investigaciones en los cambios planetarios y la creación de algoritmos para calcular la temperatura de la superficie de la Tierra y los océanos.

Noticias relacionadas

Ha sido presidente de la Asociación Española Teledetección y es miembro del Advisory Group de la misión LSTM de la Agencia Espacial Europea (ESA) –cuyo lanzamiento será 2027, y miembro del comité científico de la misión Franco-India TRISHNA –que se lanzará en 2030. También es coordinador de la Red Nacional de Observación de la Tierra (RNOT) y vocal científico del Alto Consejo Consultivo de la Comunitat Valenciana en I+D+i, el órgano que asesora al Consell sobre investigación, desarrollo e innovación; además de fundador y editor de varias revistas científicas.