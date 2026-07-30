Los cazadores de estrellas copan el turismo por el eclipse

El eclipse solar total del mes de agosto se presenta como una atracción turística de gran alcance, que espera que traiga consigo un impulso importante para el sector hostelero. La Comunitat Valenciana es una de las zonas mejor valoradas para la observación del fenómeno, sobre todo las provincias de Valencia y Castellón, desde las cuales será visible la totalidad del eclipse.

Los hoteles del territorio valenciano presentan ya un gran porcentaje de ocupación, al igual que ocurre en las zonas de mejores características de observación repartidas a lo largo del país. Fuentes del sector afirman que entre el 75 y el 80% de los visitantes adicionales que llegan a España con motivo del fenómeno son turistas internacionales, debido al conocido como "eclipse chasers" o cazadores de eclipses. Este concepto hace referencia a los aficionados que reservan actividades y alojamientos relacionados con el astroturismo y que se ha popularizó en Estados Unidos y Canadá tras el eclipse solar de 2024 en América del norte. Debido a ello, estas nacionalidades se presentan como las principales en las listas de reserva, contratadas con varios años de antelación.

A continuación, le siguen los países de proximidad geográfica como Francia y viajeros procedentes de Bélgica y Suiza. Los nacidos en Reino Unido e Irlanda son los siguientes en las reservas alrededor de las fechas del fenómeno astronómico, y lo hacen principalmente desde agencias de astroturismo especializado y zonas rurales. Ocupan el siguiente lugar Alemania y Países Bajos y en última posición se encuentan Japón y Asia, con turistas de alto poder adquisitivo que se desplazan a nivel global para presenciar eventos de este tipo.

Espacio para el turismo nacional

A pesar del impacto del turismo internacional, todavía hay hueco para los turistas nacionales que quieren desplazarse a un punto con buena capacidad de observación, alejado de su zona habitual. El Complejo La Pinada, situado en Sagunto cuenta ya con aforo completo, de unas 80 personas en total, durante la fecha del fenómeno. El recinto lleva desde hace un mes con esas fechas a máxima capacidad y tiene un público mayoritariamente español, aunque también acudirán alemanes e ingleses.

También presenta una gran ocupación de turistas españoles el Ilunion Hotel Valencia 4 durante el 12 de agosto, aunque los superan los de nacionalidad italiana. A pesar de que todavía quedan habitaciones libres, la fecha presenta una diferencia notoria entre la ocupación habitual. "Ahora mismo tenemos 20 habitaciones disponibles de 150, para el día 12 de agosto solo tenemos 8, pero se completará el aforo, porque ayer teníamos unas 30 habitaciones libres y al final del día estaban reservadas prácticamente todas", cuentan desde la recepción del hotel. "Vendrá gente desde toda europa, también desde Países Bajos", añaden.

Otros hoteles de la Comunitat Valenciana en primera línea de playa mantienen una ocupación muy elevada a la que acuden estadounidenses, probablemente debido al auge de cazadores de estrellas popular en este país. Sin embargo, el 40% de turistas que se hospedarán son de nacionalidad española, seguidos de los nacidos en Francia.

Balance económico del astroturismo

El beneficio económico generado a raíz del fenómeno de agosto podría ir más allá de los días del eclipse. Según un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI), los viajeros frecuentes a destinos rurales son los más proclives a aprovechar el eclipse para conocer nuevos territorios, lo que se traduce en una posible fidelización que extendería el impacto en el tiempo.

A pesar de que el viajero español genere un volumen de movilidad muy alto por sus desplazamientos de pocos días desde grandes ciudades, los turistas que vienen desde otros países son los protagonistas de las estancias de corta duración y el gasto turístico en zonas rurales. Estos visitantes internacionales se desplazan en familia, como aficionados de la fotografía y la naturaleza, y ahora se suman los "eclipse chasers", concentrando así un mayor gasto en turismo que los españoles.

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Impacto que se suma a la ya alta demanda turística en agosto

A pesar del auge económico que supondrá el eclipse para la Comunitat Valenciana, Sergio Mensua, coordinador de medio rural de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), señala que el verano ya es uno de los periodos de mayor turismo, y afirma que este beneficio hubiese sido más diferenciado de haber ocurrido en otras fechas. Sin embargo, reconoce el efecto de visibilización y consolidación de la demanda turística estival. Además, muchas personas estarán en su periodo vacacional y tendrán mayor disponibilidad.