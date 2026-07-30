El exalcalde que más lluvia vio caer en la dana canceló las clases sin órdenes de la Generalitat pero no convocó la reunión de emergencias

El que fuera alcalde de Turís durante la dana, Ismael Corell, ha declarado este jueves en calidad de testigo ante la jueza que investiga la catástrofe, Nuria Ruiz Tobarra. Su localidad rompió todos los records de precipitación al registrar el mayor dato de lluvias aquel 29 de octubre con hasta 630 litros en 24 horas y el río Magro se desbordó a su paso por el municipio de la Ribera Alta. Corell, que ejerció como primer edil entre junio de 2023 y junio de 2025 y que actualmente ocupa el cargo de teniente de alcalde, decidió cerrar las clases tras la tromba de agua vivida durante la madrugada sin órdenes de la Generalitat Valenciana aunque, según ha admitido, no convocó la reunión de emergencias municipal (Cecopal).

Corell ha explicado que, conocedor de "la idiosincrasia del término municipal y diseminados", decidió suspender clases, guarderías y el aula de mayores antes de las siete de la mañana, tras conocer que habían caído 200 litros en apenas unas horas de la madrugada. La decisión, según ha indicado, la tomó junto a la concejala de Educación desde su domicilio, al considerar que era "un peligro" llevar a los niños por carretera. La orden de suspensión partió de él mismo, sin indicación alguna de la Generalitat Valenciana.

La situación se agravó durante la tarde: hacia las 19 horas desapareció la cobertura telefónica y poco después se fue la luz en todo el municipio. Fue entonces cuando el exalcalde recibió una llamada del jefe de Carreteras de la Diputación de Valencia, que le exigió cortar la CV-22. Corell ha relatado que se desplazó junto a otra concejala hasta el retén policial para trasladar la orden, momento en el que ya "todo estaba a oscuras" y agentes de la Policía Local rescataban a personas que caminaban desde la vecina localidad de Godelleta.

El exregidor ha insistido en que no habló con nadie de Emergencias en ningún momento de la jornada, pese a que constan llamadas registradas desde la Policía Local hacia el centro de coordinación, así como una llamada saliente a las seis de la tarde que, según ha reconocido, "sería él" quien la realizara, aunque ha asegurado que no logró contactar con nadie. Tampoco recibió, según su testimonio, la alerta hidrológica ni ninguna indicación de labor preventiva por parte de la administración autonómica.

Preguntado por si se planteó convocar el Cecopal, el órgano municipal de coordinación en emergencias, Corell explicó que la magnitud de la situación -con hasta metro y medio de agua en algunas calles hacia las 18.30 horas- y la pérdida total de las comunicaciones telefónicas hicieron inviable cualquier protocolo formal. "Ya no había teléfonos", ha repetido en varias ocasiones durante la declaración.

Noticias relacionadas

Sobre la posibilidad de haber avisado casa por casa a los vecinos, el exalcalde ha reconocido que ni él ni el resto del consistorio llegaron a plantearlo como opción. De hecho, ha remarcado, la propia Policía Local les llamó la atención por haberse desplazado en coche hasta el retén dado el riesgo que suponía circular con el nivel de agua ya acumulado en las calles.