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Fuego en Castellón

Logran consolidar el 70% del perímetro del incendio de la Vall d'Uixó, pero continúa sin darse por estabilizado

Pese a que el fuego todavía no se da por estabilizado, la entrada de los medios aéreos tras levantarse la niebla ha permitido enfriar los frentes más críticos

El CECOPI acuerda levantar la orden de evacuación de Alfondeguilla, Chóvar y Sueras

Los efectivos desplegados en el incendio de la Vall d'Uixó concentran los trabajos nocturnos en Aín, Artana y Eslida para afianzar las zonas calientes del fuego.

Los efectivos desplegados en el incendio de la Vall d'Uixó concentran los trabajos nocturnos en Aín, Artana y Eslida para afianzar las zonas calientes del fuego. / Bombers Castelló

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Lucía Camporro

Lucía Camporro

Avanzan de forma favorable los trabajos en el incendio forestal de la Vall d'Uixó, que ya alcanza una superficie de 9.600 hectáreas afectadas y un perímetro de 82 kilómetros. A pesar de que los equipos de extinción todavía no dan el fuego por estabilizado, la jornada de hoy ha permitido consolidar alrededor del 70 % del perímetro

La reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) celebrada esta tarde ha acordado levantar la orden de evacuación de Alfondeguilla, Chóvar y Sueras, lo que permitirá la vuelta a sus domicilios a alrededor de 1.800 vecinos.

No obstante, por razones de seguridad y necesidades operativas, la orden de desalojo se mantiene para cerca de 5.200 personas al menos hasta las 23:59 horas de mañana, 31 de julio. Las poblaciones y zonas que continúan evacuadas son los municipios de Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo y Tales; la pedanía de Artesa (Onda) y las urbanizaciones Solaig, Montserrat y Peña Negra en Betxí.

1.200 efectivos trabajando en la extinción del incendio

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha destacado la gran labor realizada tanto por el dispositivo terrestre como por el despliegue aéreo: "Afortunadamente han podido sobrevolar todos los medios aéreos, que han sido 30, y se ha realizado una gran labor a nivel terrestre. En cada turno están trabajando más de 400 efectivos, y hay 1.200 efectivos disponibles para este incendio», ha señalado.

Por su parte, las autoridades han organizado un dispositivo especial a lo largo del día para alimentar y dar de beber a los animales y mascotas de aquellas poblaciones que continúan desalojadas.

ONDA (CASTELLÓN), 29/07/2026.- Un hidroavión realiza una descarga de agua en los alrededores de la ermita de Santa Bárbara en Onda (Castellón), durante la quinta jornada de lucha contra el fuego en la Vall d'Uixó (Castellón), que desde el pasado sábado sufre un incendio forestal que sigue sin control y ha quemado 9.300 hectáreas en 81 kilómetros. EFE/Manuel Bruque

Un hidroavión realiza una descarga de agua en los alrededores de la ermita de Santa Bárbara en Onda (Castellón), durante la quinta jornada de lucha contra el fuego en la Vall d'Uixó (Castellón), que desde el pasado sábado sufre un incendio forestal que sigue sin control y ha quemado 9.300 hectáreas en 81 kilómetros. EFE/Manuel Bruque / Agencias

La inestabilidad atmosférica ha retrasado el trabajo de los medios aéreos

Según ha explicado Fernando Kidelán, jefe del Puesto de Mando Avanzado (PMA), durante el vuelo de evaluación matutino se han localizado varios puntos calientes y frentes con llama activa. Sin embargo, la mañana ha comenzado con complicaciones meteorológicas: "Nos hemos encontrado el inconveniente de una inestabilidad atmosférica y una capa límite muy baja, lo que ha impedido que los medios aéreos volaran hasta las 11:00 horas", ha detallado.

A partir de esa hora, la incorporación de los aviones y helicópteros ha resultado decisiva. "Hemos conseguido enfriar gran parte del incendio y consolidar los perímetros del fuego. De hecho, en gran parte del incendio no tenemos riesgo de reproducción. El flanco oeste, que es el que más nos preocupaba, ha quedado muy bien consolidado", ha añadido el jefe del PMA.

Focos prioritarios para la noche: Aín, Artana y Eslida.

Focos prioritarios para la noche: Aín, Artana y Eslida. / Bombers Castelló

Focos prioritarios para la noche: Aín, Artana y Eslida

A pesar de los avances, la guardia no se baja. Existen rebrotes y áreas que continúan calientes y que aún no están perimetradas del todo, por lo que requerirán un intenso trabajo de enfriamiento. De cara a las próximas horas, Kidelán ha avanzado la estrategia que seguirán los brigadistas sobre el terreno.

La zona en la que más se va a trabajar durante la noche será la de Aín, Artana y Eslida, un área que ha descrito como "muy quebrada, espesa y difícil". También se realizarán labores de patrullaje y consolidación en entornos como Betxí y Montí, donde todavía se registra cierta temperatura.

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En cuanto a la previsión meteorológica de las próximas horas, se esperan condiciones similares a las de noches anteriores, con un aumento notable de la humedad y un régimen de vientos parecido. Mañana a primera hora se volverá a evaluar la situación global en función de los niveles de humedad relativa y la temperatura que registre el perímetro.

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