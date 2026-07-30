La inversión térmica dificulta la extinción en las zonas más críticas del incendio de la Vall d’Uixó tras una noche de avances

El incendio de la Vall d'Uixó "sigue activo" y crece en extensión de hectáreas (has) quemadas hasta las 9.644 has, unas 300 más que ayer, según el último balance ofrecido por la Generalitat Valenciana. Las labores continúan y se atisba un día complicado porque los medios aéreos no podrán sobrevolar el flanco izquierdo, el "más crítico" hasta el momento, por las inversiones térmicas que se están produciendo. Se esperaba para el día de hoy, pero han llegado antes de lo previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tampoco para la jornada de este jueves hay previsión de dar el fuego por estabilizado.

Sin embargo, la noche ha sido positiva y "se ha avanzado en la extinción", como ha explicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en su comparecencia después de la reunión del Cecopi celebrada este jueves por la mañana. El principal mensaje del miembro del Consell ha sido pedir "precaución" porque "todavía hay rebrotes y llamas". A lo largo de la noche, el operativo ha debido atender un conato de incendio en Rosell, del que se ha tenido constancia a las 00.38 horas y que se ha podido controlar a las 6.30 horas. Esto ha obligado a desplazar a parte de los efectivos desplegados en la Vall d'Uixó, aunque han regresado a primera hora de la mañana.

Como en días anteriores, el flanco izquierdo es el que más preocupa, el que se extiende por la zona de Alfondiguilla, l'Alcúdia de Veo y Aín, entre otros municipios. Allí se están centrando los trabajos, aunque con menos intensidad de la deseada porque es allí, justamente, donde se están produciendo inversiones térmicas que dificultan la visibilidad y el vuelo de los medios aéreos por el humo acumulado. "Hemos empezado a volar, pero el humo se nos ha echado encima y nos retrasa las labores", ha reconocido Francisco Pérez, director de extinción del punto de mando avanzado. Se trata de una zona de difícil acceso por tierra porque es un terreno con zonas escarpadas.

Sin embargo, a lo largo de la noche, se ha podido "acceder y pinchar el terreno con personal de tierra", ha explica Pérez. La orografía, además de la meteorología, es el principal enemigo porque la zona está marcada por "pendientes muy pronunciadas" hacia el barranco, donde se están concentrando los efectivos y donde se mantiene la línea de contención, para evitar que el fuego entre de lleno en la sierra de Espadán. Si el fuego cruzara ese elemento geográfico, la catástrofe medioambiental sería de una dimensión mucho mayor.

Imagen del Cecopi en el incendio de Vall d'Uixó / CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN

Un millar de vecinos vuelven a casa

El Cecopi ha decidido levantar la evacuación en un total de siete municipios, por lo que cerca de un millar de personas podrán volver a sus casas a lo largo del día de hoy. Se trata de los núcleos de Ayódar, Fuentes de Ayódar, Azuébar, Almedíjar, Torralba del Pinar y Villamalur. Sin embargo, otras 7.000 personas siguen evacuadas y sin poder volver a sus casas. Esta evacuación se mantendrá durante todo el día de hoy y, seguramente, durante toda la jornada de mañana viernes, según ha especificado Valderrama. Además se ha desconfinado la urbanización de Nueva Onda.

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El conseller pide a la ciudadanía seguir manteniendo las medidas sanitarias recomendadas por la Conselleria de Sanidad: llevar mascarilla y no beber o consumir agua del grifo. Al respecto, los vecinos de la Vilavella podrá usar desde hoy el agua potable después de que la Generalitat haya realizado los análisis pertinentes y comprobado la calidad del agua. Además, se siguen realizando mediciones de la calidad del aire y los niveles son "bastante óptimos".