Tribunales
La jueza del caso Azud sobresee la causa que afectaba al núcleo del PSPV y archiva el caso para Pepe Cataluña, José María Marugan y Juan José Moragues
A otros 9 empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de València también se les ha sobreseido la causa que investiga el presunto pago de comisiones en el Cap i Casal y que mantiene investigados al exvicealcalde Alfonso Grau, al cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín y el exportavoz del PSPV, Rafael Rubio
La jueza titular del Juzgado de Instrucción 13 de València Pepa Tarodo ha archivado la causa del caso Azud para destacados miembros del PSPV investigados por el presunto pago y cobro de comisiones relacionados con el trasvase Júcar-Vinalopó que se investigaba en esta macrocausa que también afecta al exvicealcalde de València, Algonso Grau, y al cuñado de Rita Barberá, José María Corbín. La plaza 13 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de València ha acordado en varios autos notificados hoy a las partes el archivo provisional del caso Azud al exsecretario de finanzas del PSPV, José María Cataluña; al expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Juan José Moragues Terrades; al exconsejero delegado de Aguas del Júcar, José Antonio Marugán.
También a otros investigados entre los que hay empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de València: Joaquin Vaño Hurtado, Carmen Manzano Imbernon, José Luis Camarero, María Dolores Cruz Selva, Alfredo Fluixá, Juan Hermosilla Tro, José Luis Miguel Belenguer, José Francisco Ripoll Borja, María Asunción Albalat Moreno y Enrique Gimeno Escrig, según los autos notificados hoy a las partes del caso Azud, a los que ha tenido acceso Levante-EMV.
La magistrada del Juzgado de Instrucción 13 había investigado hasta ahora en varias partes de la pieza principal la adjudicación del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó y la desaladora de Xixona, que no llegó a construirse a exaltos cargos de Acciona, las empresas públicas Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar y varios empresarios. También al exsecretario de finanzas del PSPV, José María Cataluña, a quien le encontraron en su dormitorio «el sobre que contenía la cantidad a abonar por las empresas adjudicatarias del tramo E, que suponía un mayor precio de la licitación», según el Fiscal Anticorrupción del caso Azud.
Aunque tanto al fiscal como la magistrada del caso Azud considera que los hechos están prescritos respecto a José María Cataluña y el empresario de Castelló Enrique Gimeno Escrig. Respecto a los otros nueve empresarios y funcionarios, los investigadores del caso Azud consideran que no se ha podido demostrar su participación en los hechos investigados.
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