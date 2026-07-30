Ola de calor
Esta es la lista de municipios en aviso naranja por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana
El aviso naranja se mantiene hasta las 20:59 horas en diversas comarcas valencianas por riesgo meteorológico significativo y temperaturas de hasta 40 grados
Tras el alivio térmico registrado desde el domingo en la Comunitat Valenciana, las temperaturas vuelven a dispararse durante los próximos días. Ante este nuevo episodio tórrido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la cuarta ola de calor del verano, con máximas que podrían alcanzar los 40 grados en muchos puntos de la Comunitat Valenciana.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso naranja y amarillo en diferentes comarcas del territorio valenciano. Además, la Conselleria de Sanitat ha publicado un listado con los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo medio para la salud afectados por las temperaturas extremas. Las comarcas en alerta por altas temperaturas se concentran en la provincia de valencia y el litoral norte de Alicante.
Alerta Naranja
Los municipios de la Comunitat Valenciana se encuentran en aviso naranja debido a un riesgo meteorológico significativo, causado por temperaturas extremas. Según la Aemet, esta alerta comenzará hoy a las 13:00 horas y se mantendrá hasta las 20:59, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 40 grados.
Los Serranos
- Alcublas
- Alpuente
- Andilla
- Aras de los Olmos
- Benagéber
- Bugarra
- Calles
- Chelva
- Chulilla
- Domeño
- Gestalgar
- Higueruelas
- La Yesa
- Losa del Obispo
- Pedralba
- Sot de Chera
- Titaguas
- Tuéjar
- Villar del Arzobispo
Rincón de Ademuz
- Ademuz
- Casas Altas
- Casas Bajas
- Castielfabib
- Puebla de San Miguel
- Torrebaja
- Vallanca
Plana de Utiel
- Camporrobles
- Caudete de las Fuentes
- Chera
- Fuenterrobles
- Requena (municipio principal y capital histórica)
- Sinarcas
- Utiel
- Venta del Moro
- Villargordo del Cabriel
Valle de Cofrentess
- Ayora
- Cofrentes
- Cortes de Pallás
- Jalance
- Jarafuel
- Teresa de Cofrentes
- Zarra
Canal Navarrés
- Anna
- Chella
- Bolbaite
- Navarrés
- Quesa
- Bicorp
- Enguera
- Millares
- Costera
Costera
- l'Alcúdia de Crespins
- Barxeta
- Canals
- Cerdà
- Estubeny
- la Font de la Figuera
- el Genovés
- la Granja de la Costera
- Llanera de Ranes
- Llocnou d'en Fenollet
- la Llosa de Ranes
- Moixent
- Montesa
- Novetlè
- Rotglà i Corberà
- Torrella
- Vallada
- Vallés
- Xàtiva
Vall d'Albaida
- Agullent
- Aielo de Malferit
- Aielo de Rugat
- Albaida
- Alfarrasí
- Bèlgida
- Bellús
- Beniatjar
- Benicolet
- Benigànim
- Benissoda
- Benissufera
- Bocairent
- Bufali
- Castelló de de Rugat
- Quatretonda
- El Palomar
- Fontanars dels Alforins
- Guadasséquies
- L'Olleria
- La Pobla del Duc
- Llutxent
- Montaverner
- Montitxelvo
- Ontinyent
- Otos
- Pinet
- Ràfol de Salem
- Rugat
- Salem
- Sempere
- Terrateig
- Valada
- Terrateig
Alerta Amarilla
Los municipios valencianos que se encuentran en aviso amarilla registrarán hoy temperaturas altas en el interior y sur de la provincia de Valencia y litoral de Alicante. Según informa Aemet la población de estos municipios deben extremar precauciones.
Ribera alta
- Alberic
- Alcàntera de Xúquer
- l'Alcúdia
- Alfarp
- Algemesí
- Alginet
- Alzira
- Antella
- Beneixida
- Benifaió
- Benimodo
- Benimuslem
- Carcaixent
- Càrcer
- Carlet
- Castelló
- Catadau
- Cotes
- l'Énova
- Gavarda
- Guadassuar
- Llombai
- Manuel
- Massalavés
- Montserrat
- Montroi
- la Pobla Llarga
- Rafelguaraf
- Real
- Sant Joanet
- Sellent
- Senyera
- Sumacàrcer
- Tous
- Turís
Ribera baja
- Albalat de la Ribera
- Almussafes
- Cullera
- Favara
- Fortaleny
- Llaurí
- Polinyà de Xúquer
- Riola
- Sollana
- Sueca
- Benicull de Xúquer
- Corbera
Safor
- Ador
- Alfauir
- Almoines
- Almisat (Almoines / L'Alqueria de la Comtessa)
- Almoines
- Alqueria de la Comtessa (L')
- Barx
- Bellreguard
- Beniarjó
- Benifairó de la Valldigna
- Beniflá
- Benirredrà
- Castellonet de la Conquesta
- Daimús
- Font d'en Carròs (La)
- Gandia
- Guardamar de la Safor
- Llocnou de Sant Jeroni
- Miramar
- Oliva
- Palma de Gandía
- Palmera
- Piles
- Potries
- Rafelcofer
- Real de Gandía
- Rótova
- Simat de la Valldigna
- Tavernes de la Valldigna
- Xeraco
- Xeresa
Marina Alta
- Alcalalí
- Beniarbeig
- Benidoleig
- Benigembla
- Benimeli
- Benissa
- Calp
- Castell de Castells
- Dénia
- El Poble Nou de Benitatxell
- El Ràfol d'Almúnia
- El Verger
- Els Poblets
- Gata de Gorgos
- L'Atzúvia
- Llíber
- Murla
- Ondara
- Orba
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Sagra
- Sanet i els Negrals
- Senija
- Teulada
- Tormos
- La Vall d'Alcalà
- La Vall d'Ebo
- La Vall de Gallinera
- La Vall de Laguar
- Xàbia
- Xaló
Condado de Cocentaina
- Agres
- Alcocer de Planes
- Alcolecha
- Alfafara
- Almudaina
- Alquería de Aznar
- Balones
- Benasau
- Beniarrés
- Benilloba
- Benillup
- Benimarfull
- Benimasot
- Cocentaina
- Cuatretondeta
- Facheca
- Famorca
- Gayanes
- Gorga
- Lorcha
- Millena
- Muro de Alcoy
- Planes
- Tollos
Riesgo medio (naranja)
El riesgo medio (o nivel 2) en el programa de prevención de calor de la Conselleria de Sanitat implica una alerta por temperaturas elevadas que pueden causar deshidratación, estrés térmico o agravamiento de enfermedades crónicas. La Conselleria recomienda la hidratación constante, evitar el sol directo y tener especial precaución con la población más vulnerable.
Baix Maestrat
- Castell de Cabres
- Pobla de Benifassà (la)
Ports
- Castellfort
- Cinctorres
- Forcall
- Herbés
- Mata de Morella (la)
- Morella
- Olocau del Rey
- Palanques
- Portell de Morella
- Todolella
- Vallibona
- Vilafranca / Villafranca del Cid
- Villores
- Zorita del Maestrazgo
Alt Maestrat
- Ares del Maestrat
- Benassal
- Catí
- Torre d’en Besora (la)
- Vilar de Canes
Camp de Túria
- Casinos
- Loriguilla
Rincón de Ademuz
- Ademuz
- Casas Altas
- Casas Bajas
- Castielfabib
- Puebla de San Miguel
- Torrebaja
- Vallanca
Vall de Cofrents-Ayora
- Ayora
- Cofrentes
- Cortes de Pallás
- Jalance
- Jarafuel
- Teresa de Cofrentes
- Zarra
Canal de Navarrés
- Anna
- Bicorp
- Bolbaite
- Chella
- Enguera
- Millares
- Navarrés
- Quesa
Costera
- Alcúdia de Crespins
- Barxeta
- Canals
- Cerdà
- Estubeny
- Font de la Figuera
- Genovés
- Granja de la Costera
- Llanera de Ranes
- Llosa de Ranes
- Llocnou d’en Fenollet
- Moixent
- Montesa
- Novetlè
- Rotglà i Corberà
- Vallada
- Vallés
- Xàtiva
Hoya de Buñol
- Siete Aguas
Plana de Utiel-Requena
- Camporrobles
- Caudete de las Fuentes
- Chera
- Fuenterrobles
- Requena
- Sinarcas
- Utiel
- Venta del Moro
- Villargordo del Cabriel
Ribera Alta
- Sellent
Vall d’Albaida
- Agullent
- Aielo de Malferit
- Aielo de Rugat
- Albaida
- Alfarrasí
- Atzeneta d’Albaida
- Bellús
- Beniatjar
- Benicolet
- Benigànim
- Benissoda
- Benissuera
- Bocairent
- Bufali
- Bélgida
- Carrícola
- Castelló de Rugat
- Fontanars dels Alforins
- Guadasséquies
- Llutxent
- Montaverner
- Montitxelvo / Montichelvo
- Olleria
- Ontinyent
- Otos
- Palomar
- Pobla del Duc
- Quatretonda
- Rugat
- Ràfol de Salem
- Salem
- Sempere
- Terrateig
Los Serranos
- Alpuente
- Andilla
- Aras de los Olmos
- Benagéber
- Bugarra
- Calles
- Chelva
- Chulilla
- Domeño
- Gestalgar
- Higueruelas
- Losa del Obispo
- Sot de Chera
- Titaguas
- Tuéjar
- Villar del Arzobispo
- Yesa
Riesgo incendios
El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de que este jueves 30 de julio toda la Comunitat Valenciana se encuentra en nivel de preemergencias extremo por riesgo de incendios forestales. Además, Emergencias alerta de la posibilidad de tormentas secas en gran parte del territorio valenciano, un fenómeno que incrementa el riesgo de incendios al combinar una intensa actividad eléctrica con precipitaciones muy débiles o que se evaporan antes de llegar al suelo.
El incendio de mayor magnitud de la Comunitat Valenciana, el de la Vall d'Uixó, continúa activo. Las llamas ya han calcinado más de 10.000 hectáreas y afectan a más de 75.000 mil personas de 21 municipios. Seis después del inicio del fuego de la Serra d'Espadà, la Generalitat ha vuelto a pedir la máxima precaución en las zonas forestales y recuerda que ante cualquier columna de humo o fuego, debe avisarse de inmediato al 112.
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