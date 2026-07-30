Mompó, del Palau al Nou Mestalla: "Me haría más ilusión ser entrenador del Valencia que president"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, está empezando a aprender a esquivar las preguntas trampa que le dejan en una posición incómoda frente a su jefe de filas, Juanfran Pérez Llorca. Este jueves, en una entrevista en el programa Sociedad Valenciana, de la 99.9, Mompó ha dicho que le haría más ilusión ser entrenador del Valencia que presidente de la Generalitat.

Lo ha hecho a las preguntas sobre dónde se ve el próximo año y si le gustaría ser candidato a las autonómicas, en el contexto de la incertidumbre sobre Pérez Llorca. "Estaré donde tenga que estar defendiendo los intereses de los valencianos", dijo, delegando en Feijóo cualquier decisión sobre la candidatura o sobre la celebración de un congreso para que los militantes decidan.