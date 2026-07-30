Los profesores valencianos abrirán el curso con una manifestación el 12 de septiembre

El 12 de septiembre. Esa es la fecha para la primera manifestación de los profesores valencianos coincidiendo con el inicio del curso 2026-2027. Será una marcha unitaria y que se realizará de forma conjunta en varias ciudades de la Comunitat Valenciana. Así lo han decidido las asambleas de docentes, en la que participan tres de los principales sindicatos: STEPV, UGT y CCOO. Será el primer acto de movilización del profesorado del nuevo curso, después del final del anterior marcado por la huelga indefinida de profesores con una duración de 32 días, 23 de ellas jornadas lectivas. Esta sigue vigente, aunque en pausa, pero los docentes mantienen activa su lucha después de los pocos acuerdos alcanzados con la Conselleria de Educación.

Esta marcha pretende ser un espacio "de encuentro de toda la comunidad educativa para reclamar una negociación efectiva y alcanzar los acuerdos que den respuesta a las demandas pendientes". Durante todo el verano, se han mantenido reuniones entre los sindicatos y Educación, aunque con pocos avances. La última el martes para abordar las ratios en las aulas. La Conselleria presentó una nueva propuesta con una rebaja de ratios en Infantil, que los sindicatos consideraron "insuficiente".

En el comunicado, las organizaciones que conforman la asamblea considera que la "Administración continua sin ofrecer soluciones a los retos que afrontan los centros educativos y el profesorado". Por eso, consideran que el inicio del nuevo curso debe ir acompañado de un "calendario de movilizaciones que presione a la Conselleria a reabrir el proceso de diálogo efectivo que permita mejorar las condiciones laborales, reforzar los recursos de los centros y dignificar el sistema educativo valenciano".

Protestas durante el verano

El profesorado seguirá su lucha en septiembre, pero durante el verano también está habiendo otras acciones impulsadas por STEPV, el sindicato mayoritario. Muchas de ellas no se conocen para que mantener el factor sorpresa, pero en junio se habló de llevar la reivindicación a las fiestas locales en pleno verano y acciones de protesta el día 11 de cada mes, en recuerdo del 11 de mayo, día de inicio del paro indefinido. Entonces ya se habló de una manifestación en septiembre, como ahora finalmente se ha convocado. El dibujo de inicio de curso que surge de ese listado de propuestas es el de una estrategia “progresiva, territorializada y sostenida, combinando movilización, denuncia pública, pedagogía con las familias y presión institucional”, resumían entonces.

La idea de fondo es mantener la movilización viva desde la vuelta a las aulas. En concreto, el 1 de septiembre se propone organizar una bienvenida al profesorado que se incorpora por primera vez al centro, con carteles de bienvenida, información sobre las movilizaciones y sus objetivos e invitaciones a participar en la asamblea del centro si la hay. Eso para cuando se incorporan los profesores, pero el foco también se pone en el alumnado y sus familias. Uno de los éxitos de la huelga indefinida de finales del curso pasado es que los docentes consiguieron mantener el apoyo de las asociaciones de familias durante todo el proceso, a pesar de que la huelga ponía en jaque el fin de curso.

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Así que, para el inicio oficial del siguiente, el 9 de septiembre, se propone que la huelga y sus reivindicaciones se cuele en la bienvenida al alumnado y a las familias con carteles de bienvenida e información sobre la movilización y lo que persigue.