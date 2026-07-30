Siguen las dudas sobre las 35 horas en Sanidad: ni fórmula para los turnos, ni aumento de plantilla, ni informe económico

El borrador del decreto de 35 horas en la sanidad de la Comunitat Valenciana, cuyos detalles adelantó Levante-EMV el martes, ha pasado por la mesa sectorial donde la Conselleria de Sanidad ha presentado su propuesta a los sindicatos sanitarios. La reunión no ha servido para esclarecer las dudas de los representantes de los trabajadores porque los representantes de la Generalitat no han explicado algunos de los puntos clave de la puesta en marcha de la reducción de la jornada laboral: el modo de articularla para los trabajadores a turnos, si contratará o no personal, si se implantará progresivamente o no y un informe que avale la viabilidad económica de la medida. Su ausencia en el decreto del Botànic es lo que llevó a la Abogacía de la Generalitat a declarar "nulo" el anterior acuerdo en noviembre de 2023.

Sanidad ha hecho un comunicado en el que explica que la jornada de 35 horas se articulará de lunes a viernes, en horario de ocho de la mañana a tres de la tarde, con "carácter general" y que se harán las adaptaciones organizativas que, "de forma excepcional y debidamente motivada, resulten necesarias". Afirmar esto eso obviar que, más allá de los centros de salud y el área de especialidades, el resto de profesionales sanitarios -una gran mayoría- trabajan a turnos para poder garantizar la asistencia durante las 24 horas. El modo en que este personal reduzca su jornada sigue siendo un misterio. Podría ser que se usara la fórmula planteada por el Botànic de reducir 77 horas la jornada anual en compensación, pero Sanidad no lo aclara. El borrador del decreto es casi una copia al elaborado por el Gobierno de PSPV y Compromís.

Con respecto a la memoria económica, cuyo impacto ya adelantó Sanidad que será de 140 millones de euros al año, Sanidad afirma que cuando se modifique el decreto, este incluirá "necesariamente el informe favorable de la Conselleria de Economía, Haciendo y Administración Pública". Estará, afirman, antes de la entrada en vigor de la medida, fechada para el 1 de enero de 2027, por lo que se sobrentiende que su implantación no será progresiva. Y al respecto del posible aumento de plantillas, el departamento de Marciano Gómez mantiene silencio. Los sindicatos intuyen que no lo habrá -el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, dijo que no se contemplaba en una Mesa General- y denuncian que eso conllevará una "sobrecarga del trabajo" para la plantilla, ya saturada de por sí.

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Postura sindical

Las demandas de los sindicatos pasa por exigir un calendario de negociación firme e incluir información sobre las plantillas y el impacto económico de la medida. UGT recuerda que el acuerdo del Botànic "estimaba una contratación de más de 2.000 personas" y que es imposible reducir la jornada "sin un aumento estructural de la plantilla". Por su parte, CSIF pide también un "refuerzo de plantillas" para evitar un "impacto negativo en la ciudadanía" y asegura que analizará todos los equipos. Asimismo, exige que Sanidad detalle los "datos pormenorizados" de la aplicación de la medida para que no pase como con el plan de verano. CCOO, por último, considera el borrador "insuficiente" y exige seguridad jurídica y económica para que las 35 horas sean una realidad.