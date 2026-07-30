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Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: Los medios desplegados logran perimetrar el fuego, pero se mantienen los confinamientos y las evacuaciones

El fuego se encuentra perimetrado, pero no controlado, por lo que las próximas horas resultarán fundamentales para el devenir de la emergencia

Imágenes aéreas muestran la devastación causada por los incendios en Castellón

Imágenes aéreas muestran la devastación causada por los incendios en Castellón

Lucía Feijoo Viera

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Lluís Pérez

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Lucía Camporro

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El incendio forestal de la Vall d'Uixó entra en su sexto día y por primera vez desde que empezó el fuego, las condiciones meteorológicas del día de ayer han dado cierto optimismo en el Puesto de Mando Avanzado para poder perimetrarlo. Las llamas han arrasado ya 9.300 hectáreas y todavía afecta a más de 10.000 vecinos desalojados.

El CECOPI ha prorrogado hasta las 23:59 h del jueves el confinamiento de la urbanización 'Nueva Onda' y la evacuación obligatoria de 14 municipios: Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo (y Veo), Tales, Alfondeguilla, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Sueras, Villamalur, Chóvar, Azuébar y Almedíjar. La medida de desalojo afecta también a la pedanía de Artesa (Onda) y a las urbanizaciones 'Solaig', 'Montserrat' y 'Peña Negra' en Betxí.

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