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Fuego en Castellón
Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: Los medios desplegados logran perimetrar el fuego, pero se mantienen los confinamientos y las evacuaciones
El fuego se encuentra perimetrado, pero no controlado, por lo que las próximas horas resultarán fundamentales para el devenir de la emergencia
El incendio forestal de la Vall d'Uixó entra en su sexto día y por primera vez desde que empezó el fuego, las condiciones meteorológicas del día de ayer han dado cierto optimismo en el Puesto de Mando Avanzado para poder perimetrarlo. Las llamas han arrasado ya 9.300 hectáreas y todavía afecta a más de 10.000 vecinos desalojados.
El CECOPI ha prorrogado hasta las 23:59 h del jueves el confinamiento de la urbanización 'Nueva Onda' y la evacuación obligatoria de 14 municipios: Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo (y Veo), Tales, Alfondeguilla, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Sueras, Villamalur, Chóvar, Azuébar y Almedíjar. La medida de desalojo afecta también a la pedanía de Artesa (Onda) y a las urbanizaciones 'Solaig', 'Montserrat' y 'Peña Negra' en Betxí.
Más de 320 desalojados continúan alojados en recursos autonómicos mientras se mantiene la recomendación de usar mascarilla y beber agua embotellada, especialmente en La Vilavella.
Diego Aitor San José
Las reparaciones tras la dana condicionan los presupuestos para la prevención de incendios
Cuando PP y Vox aprobaron el viernes pasado en las Corts los Presupuestos de la Generalitat para 2026 todavía quedaban unas horas para que en la Vall d'Uixó comenzara un incendio que cinco días después ha devorado más de 10.000 hectáreas. Los dos hechos son independientes entre sí, pero han acabado unidos bajo el prisma del análisis de cuánto de lo que se validó en el proyecto financiero va destinado a evitar, mitigar o frenar lo que en estos momentos ocurre en el entorno de la Sierra de Espadán. Y ahí, de nuevo, aparecen las interpretaciones y el baile de cifras con un componente distorsionador: la dana.
Rafa Fabián
La carrera de la Guardia Civil para evacuar una granja de cabras acorraladas por el fuego en Eslida: "Acompañamos a gente que lo puede perder todo"
La Guardia Civil ha ayudado a una familia de pastores a desalojar su granja de cabras en Eslida, uno de los municipios afectados por el incendio forestal que está arrasando la Serra d'Espadà. La intervención permitió poner a salvo a los animales ante el avance de las llamas en una explotación dedicada a la elaboración de queso artesanal.
Kevin Contreras
El colegio de ingenieros forestales alerta del crecimiento descontrolado de los bosques en la Comunitat Valenciana en los últimos 50 años
Menos población y un crecimiento descontrolado de los bosques y la masa forestal. Ese es resumen de cómo ha evolucionado la ecuación entre población rural y masa forestal en los últimos 50 años en la Comunitat Valenciana. Por una parte, el abandono de las zonas rurales en favor de las ciudades ha provocado el decrecimiento de la población rural y, por otra, los bosques y montes han aumentado su superfície cerca de 150.000 hectáreas en las últimas cinco décadas a medida que el mundo rural retrocedía. El resultado es que, pese a los incendios forestales, el pulmón verde de la Comunitat Valenciana ha crecido y sigue haciéndolo en un fenómeno que, por paradójico que parezca, lo sitúa también en foco del origen de los súper incendios al aumentar también la vegetación y el combustible disponible.
Pablo Ramón Ochoa
Relativo optimismo de cara al sexto día del incendio de la Vall pese a los apuros en Artana
Todos los días desde que comenzó el incendio de la Vall d’Uixó habían estado marcados por algún tipo de dificultad que complicaba el trabajo de los bomberos. Ayer, el quinto día con el fuego activo, fue la primera vez que los bomberos tuvieron un día completamente limpio en lo que a condiciones meteorológicas se refiere: no afectó mucho la temida inversión térmica, los vientos fueron suaves y la ola de calor apenas afectó.
Lucía Camporro
Los medios aéreos se retiran tras una jornada de avances y el dispositivo terrestre toma el mando
Tras la retirada de las aeronaves al caer la noche y completarse los correspondientes relevos de personal, el dispositivo terrestre afronta una nueva madrugada de trabajo en el incendio forestal de la Vall d'Uixó.
Tal y como han informado los bomberos de la Diputación de Castellón desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), a lo largo del día se ha logrado avanzar significativamente en el control del perímetro, alcanzándose buena parte de los objetivos estratégicos marcados por la dirección de la extinción.
Lucía Camporro
La Comunitat Valenciana afronta este jueves una jornada de riesgo extremo por incendios forestales
La situación en los montes valencianos se complica de cara a las próximas horas, y es que Emergencias ha decretado el nivel de riesgo extremo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana para el día de mañana. Ante el elevado peligro y la vulnerabilidad del terreno, las autoridades recuerdan la prohibición tajante de realizar cualquier tipo de fuego en zonas forestales, así como en una franja de seguridad de 500 metros a su alrededor.
Lucía Camporro
El dispositivo nocturno toma el relevo en el incendio de la Vall d’Uixó
Los trabajos de extinción en el incendio forestal de la Vall d'Uixó no se detienen tras la retirada de los medios aéreos al ocaso. Después de una intensa jornada en la que han intervenido 18 unidades terrestres y 4 helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, el operativo mantiene su despliegue sobre el terreno. Durante toda la madrugada, un contingente compuesto por 22 unidades terrestres y 12 autobombas continuará trabajando a pie de monte en las labores de control y contención del perímetro.
Lucía Camporro
Operativo para el cuidado de mascotas y realojo de 322 desalojados
Entre los acuerdos adoptados por el CECOPI destaca la puesta en marcha de un dispositivo especial coordinado entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los alcaldes de la zona. Mediante convoyes organizados, se facilitará el acceso puntual de los residentes a los municipios evacuados para que puedan recoger, alimentar o abastecer de agua a sus mascotas.
Por otro lado, la administración ha completado el traslado de las personas que se encontraban de forma provisional en las instalaciones de Nules y Onda hacia recursos de mayor capacidad y confort. Actualmente, 149 vecinos se ubican en los emplazamientos habilitados por la Generalitat en la residencia universitaria de la Jaume I, el centro Penyeta Roja de Castelló y el Balneario de La Vilavella. A ellos se suman 128 evacuados atendidos en el Seminario de Segorbe y 45 más acogidos en el municipio de Moncofa.
Lucía Camporro
Se mantienen las evacuaciones y el confinamiento de los municipios y urbanizaciones afectadas
La Generalitat ha acordado prorrogar las medidas de protección a la población hasta las 23:59 horas de este jueves, 30 de julio. En concreto, se mantiene el confinamiento de la urbanización 'Nueva Onda' (en el término de Onda) y continúa la evacuación de 14 municipios: Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo (incluyendo la pedanía de Veo), Tales, Alfondeguilla, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Sueras, Villamalur, Chóvar, Azuébar y Almedíjar. La orden de desalojo afecta también a la pedanía de Artesa (Onda) y a las urbanizaciones 'Solaig', 'Montserrat' y 'Peña Negra' de Betxí.
Ante la presencia de humo y la alteración de los servicios básicos, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama ha insistido en recomendar el uso de mascarillas en la zona confinada, así como el consumo de agua embotellada en los municipios afectados, con especial atención a La Vilavella.
Lucía Camporro
Las próximas 48 horas, cruciales para lograr estabilizar el incendio
A pesar de la importante presencia de personal sobre el terreno y de los avances logrados, la dirección de la emergencia pide cautela antes de dar el fuego por controlado de forma definitiva. "Todavía damos un margen 48 horas para dar por estabilizado el incendio, porque para alcanzar ese paso necesitamos evaluar su comportamiento a lo largo de este periodo", ha detallado el responsable de las labores de extinción en la última actualización del CECOPI.
Por otra parte, ha detallado que las labores de extinción en las zonas más escarpadas de la sierra de Espadán están exigiendo un despliegue técnico y humano de gran envergadura.
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