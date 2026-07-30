Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: Los medios desplegados logran perimetrar el fuego, pero se mantienen los confinamientos y las evacuaciones

El incendio forestal de la Vall d'Uixó entra en su sexto día y por primera vez desde que empezó el fuego, las condiciones meteorológicas del día de ayer han dado cierto optimismo en el Puesto de Mando Avanzado para poder perimetrarlo. Las llamas han arrasado ya 9.300 hectáreas y todavía afecta a más de 10.000 vecinos desalojados.

El CECOPI ha prorrogado hasta las 23:59 h del jueves el confinamiento de la urbanización 'Nueva Onda' y la evacuación obligatoria de 14 municipios: Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo (y Veo), Tales, Alfondeguilla, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Sueras, Villamalur, Chóvar, Azuébar y Almedíjar. La medida de desalojo afecta también a la pedanía de Artesa (Onda) y a las urbanizaciones 'Solaig', 'Montserrat' y 'Peña Negra' en Betxí.

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Más de 320 desalojados continúan alojados en recursos autonómicos mientras se mantiene la recomendación de usar mascarilla y beber agua embotellada, especialmente en La Vilavella.