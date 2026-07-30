Ximo Puig ficha al sobrino de Bravo como chófer de su Oficina d'Expresident

Tres años después de su salida del Consell, el nombre de Ximo Puig ha regresado este jueves al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Lo ha hecho para informar de un cambio en su equipo en la Oficina de l'Expresident que le corresponde tras su mandato al frente del Ejecutivo autonómico y en el que se incorpora Simeón Vercher Bravo, sobrino de la exconsellera de Justicia y pareja del dirigente socialista, Gabriela Bravo.

En concreto, Simeón Vercher ha sido nombrado como "personal eventual al servicio del expresident de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer, con funciones de conductor", una de las prerrogativas fijadas en el estatuto de los expresidents y activada por el exlíder del PSPV cuando dejó el Palau igual que la tienen también en funcionamiento Carlos Mazón y Francisco Camps.

El nuevo conductor, que se incorporará a partir de 31 de julio por un salario de unos 40.000 euros anuales en la categoría C5, sustituye a quien ha sido el conductor habitual del actual embajador de España ante la OCDE durante sus años al frente del Ejecutivo autonómico, Rafael Ulldemolins, quien ha cesado "por motivos personal", según consta en el DOGV con la firma de Álvaro Cuadrado, el subsecretario de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, sobre la que recae las competencias de los expresidentes.

Igual que el resto de presidentes de la Generalitat una vez dejan su cargo, Puig tiene tres asesores a su disposición en la Oficina d'Expresidents así como un despacho físico. De estos tres trabajadores eventuales, uno ha de ejercer las funciones de conductor para la que ahora el exjefe del Consell ha fichado al sobrino de su pareja.

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Puig dejó de ser president de la Generalitat en julio de 2023 tras perder las elecciones frente a Mazón. En un primer momento, continuó con su escaño en las Corts y fue designado senador territorial, no obstante, al anunciar que no seguiría como líder de los socialistas valencianos, dejó su acta en la cámara autonómica en diciembre. Dos meses después, el Gobierno lo nombró embajador de España ante la OCDE, por lo que renunció también a su puesto en la Cámara Alta.