Un accidente en la A-7 en Valencia dificulta la segunda fase de la operación salida del verano
El accidente registrado en Bétera provoca once kilómetros de retenciones hacia Barcelona y seis en sentido contrario en plena operación especial de verano
Los atascos kilométricos provocados por un accidente sin víctimas mortales ocurrido en la A-7, a la altura de Bétera, continúan seis horas después del siniestro, ya que el vehículo implicado todavía no ha sido retirado de la calzada.
El accidente se produjo sobre las 13:15 horas y, a las 19:00, generaba once kilómetros de retenciones en sentido Barcelona y otros seis en dirección contraria debido al denominado efecto mirón, según ha informado el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.
Además, se han registrado otros dos accidentes en la V-21, a la altura de Alboraia, en los kilómetros 16 y 17 y en sentido de entrada a València.
Las incidencias coinciden con el inicio, este viernes, de la segunda fase de la Operación Especial de Tráfico del Verano 2026, que se prolongará hasta el domingo.
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