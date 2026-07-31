Un accidente en la A-7 en Valencia dificulta la segunda fase de la operación salida del verano

Los atascos kilométricos provocados por un accidente sin víctimas mortales ocurrido en la A-7, a la altura de Bétera, continúan seis horas después del siniestro, ya que el vehículo implicado todavía no ha sido retirado de la calzada.

El accidente se produjo sobre las 13:15 horas y, a las 19:00, generaba once kilómetros de retenciones en sentido Barcelona y otros seis en dirección contraria debido al denominado efecto mirón, según ha informado el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.

Además, se han registrado otros dos accidentes en la V-21, a la altura de Alboraia, en los kilómetros 16 y 17 y en sentido de entrada a València.

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Las incidencias coinciden con el inicio, este viernes, de la segunda fase de la Operación Especial de Tráfico del Verano 2026, que se prolongará hasta el domingo.