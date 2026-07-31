La alcaldesa de Carlet cree que la visita de Pradas en plena dana habría sido "positiva" si "no hubiera pasado lo que pasó después"

Última testifical ante la jueza de la dana antes de las vacaciones de agosto. La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, ha pasado este viernes a declarar para explicar las decisiones que se adoptaron aquel 29 de octubre y cómo fue la visita que hizo a la localidad la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, para ver a los bomberos que trabajaban en el barranco de Benimodo, muy próximo a la población. Habría sido "positiva" la visita, ha dicho, si "no hubiera pasado lo que pasó después". Con todo, la alcaldesa 'popular' ha explicado que canceló las clases, cortó puentes y avisó a la población sin avisos del centro de emergencias.

La alcaldesa ha explicado que el día previo existía alerta amarilla, y que las medidas adoptadas por el consistorio no fueron las habituales para ese nivel de alerta. Gracias a un convenio con Info Oratge, un servicio meteorológico privado, les advirtieron de que la jornada siguiente podía ser "complicada", por lo que el consistorio decidió suspenedr las clases sobre las 22 horas, tras esperar la última actualización de los modelos, que confirmaba que se daban los "ingredientes de riesgo". Avisaron a los directores de los centros para que trasladaran el mensaje a través de plataformas digitales y redes sociales.

Según su relato, por la mañana los bomberos ya habían tenido que intervenir para trasladar a un matrimonio de edad avanzada, y se tuvo constancia de una primera persona desaparecida en el término de l'Alcúdia, el camionero cuyo fallecimiento no se confirmó hasta más tarde. Fue hacia las 12.30 horas cuando recibió una llamada de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, preguntando por la situación de la localidad, dado que desde primera hora llovía con intensidad. La alcaldesa le trasladó que existía alerta hidrológica y llamó al presidente de la CHJ, Miguel Polo, para preguntar por los riesgos del barranco de Benimodo, que estuvo a punto de desbordar.

En ese momento, ha explicado, el Magro se encontraba en una situación normal pero a las 13.15 horas, ha dicho, tomó la decisión de enviar a sus casas a los trabajadores municipales que no eran de Carlet ante el peligro hidrológico de la localidad, clasificada como zona de riesgo 2 en el plan de emergencia de la presa de Forata

Sáez ha detallado la visita de Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso, que llegaron sobre las 14.40 horas y ya en el ayuntamiento, les puso al corriente de lo ocurrido durante la mañana (hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y más de un centenar en doce horas) y del desaparecido. Según su versión, fue Pradas quien pidió hablar con el alcalde de l'Alcúdia por esteasadas las 15.30 horas, se desplazó brevemente al barranco de Benimodo.

El ex secretario autonómico Emilio Argüeso y la exconsellera Salomé Pradas el día de la dana / Levante-EMV

"Fueron al Ayuntamiento porque empezó a llover muchísimo, porque iban al barranco porque el objetivo final era visitar los bomberos que estaban trabajando todo el día en el barranco", ha explicado la alcaldesa y, preguntada por su utilidad, ha explicado que habría sido positiva "si no hubiera pasado lo que pasó después, pero nadie sabía lo que pasó después". Cabe recordar que la jueza de la dana considera que esta visita retrasó la convocatoria del Cecopi, que no se reunió hasta las 17 horas de la tarde. El Cecopi se convocó en las dependencias municipales de Carlet: Pradas pidió movilizar todos los recursos disponibles porque "no quería que muriese nadie", según la alcaldesa.

Corte de puentes sin comunicaciones

Sobre las 17 horas, Sáez se trasladó entonces a la zona deportiva, donde ya podía verse cómo el río se desbordaba. Llamó de nuevo a Polo para preguntar qué agua estaba llegando, y este le explicó que el caudal recibido hasta entonces procedía de la lluvia caída aguas arriba, pero que la presa de Forata iba a desaguar y llegaría mucha más agua. Fue entonces cuando ordenó desplegar sacos de arena y plásticos, y avisar a la población para que subiera a plantas altas. La policía recorrió el municipio con megafonía y la alcaldesa tomó la decisión de cortar el puente.

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Sobre la comunicación con el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha afirmado que no recibieron llamadas de este organismo, sino que las alertas les llegaron por fax. En cuanto a las llamadas al 112 relacionadas con Carlet, ha explicado que se derivaban a la policía local y que, a lo largo del día, la información relevante se fue trasladando a la alcaldía; ha citado una llamada a las 9.24 horas que se le comunicó ese mismo día. Preguntada por si el número de incidencias fue superior al de otras danas, ha respondido que sí, calificando la jornada de "excepcional", con cortes de luz y de agua.