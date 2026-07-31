Bernabé, sobre la ausencia del Poyo en los wasaps de Polo (CHJ): "Él no estuvo cinco horas en El Ventorro"

Los mensajes aportados por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, a la jueza de la dana revelan, entre otras cosas, que en ningún momento habló de los problemas que estaba viviendo el barranco del Poyo, ni siquiera por la noche, con l'Horta Sud convertida en la 'zona cero' de la tragedia, comunicó las graves consecuencias de las inundaciones en las localidades ribereñas ni al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ni a la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera. Con todo, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha defendido la actuación del presidente de la Confederación.

Según Bernabé, esas comunicaciones demuestran que Polo "atendió a todos y cada uno de los requerimientos" y que no permaneció "cinco horas encerrado en El Ventorro", donde el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, pasó buena parte de la tarde comiendo con la comunicadora Maribel Vilaplana. La delegada del Gobierno ha insistido en que la CHJ "envió todas y cada una de las mediciones cada cinco minutos" y que la información remitida por el organismo "era abrumadora". Frente a ello, ha contrapuesto lo que considera una carencia informativa por parte de la Generalitat Valenciana: "La falta de información de la que suministró la Generalitat también es abrumadora", ha señalado, apuntando a que no se atendieron "todos y cada uno de los datos" que la Confederación estaba facilitando.

Bernabé ha subrayado que Polo "sí estaba alerta" y que fue quien advirtió del riesgo de vertido en la presa de Forata, un aviso que, según ha recordado, llegó a tratarse después en el Cecopi. "Es su responsabilidad, que lo advirtió y que así lo constatamos", ha remachado la delegada, que ha vinculado el fallo general de la respuesta a la dana a la actuación de quienes estaban al frente de la emergencia esa tarde, en referencia a la entonces consellera Salomé Pradas. "Todo salió mal porque todo se hizo tarde, porque quienes estaban al frente de la emergencia estaban absolutamente desentendidos", ha declarado.

La delegada del Gobierno ha insistido en que estas personas se encontraban "muy ocupadas en un sitio cerrado cinco horas sin tener la más mínima preocupación", ahora en referencia al expresident de la Generalitat. "Sí que lo hemos visto en las comunicaciones del señor Mazón y de todos los miembros del Consell que no pudieron contactar con el presidente de la Generalitad y el máximo responsable del gobierno valenciano", ha concluido al respecto.

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"Mi móvil está a disposición"

Preguntada por qué no ha entregado sus wasaps a la jueza de la dana, Bernabé ha explicado que, "como bien sabe todo el mundo, a diferencia de muchos que le han dado martillazos a los móviles", su móvil tiene una copia de seguridad "que está a disposición para cuando la jueza lo requiera". "Ahí está. Y yo, como ustedes bien saben, no tengo ningún problema en decirlo. Yo tengo 220 llamadas de ese día en 24 horas. Que salga cualquiera de los responsables reales de esa emergencia y pueda rebatirlo", ha abundado Bernabé al respecto.