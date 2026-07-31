Camiseta reivindicativa por la migración en las Corts

Hay veces que los diputados llevan el discurso totalmente escrito en folios mecanografiados, otras en los que suben a la tribuna con apuntes en pequeñas cuartillas, los hay incluso que hasta se apoyan en una tablet y otras, como este viernes, en las que el mensaje viene en una camiseta. Lo hizo José Muñoz, síndic del PSPV, en el debate sobre la ley de Acompañamiento en las Corts donde ejerció el turno en contra de la formación con una camiseta en la que se leía "Migration is not a crime", "migrar no es un crimen".

La camiseta, combinada con chaqueta, venía a colación en el debate por la incorporación a través de la ley de Acompañamiento de la prioridad nacional en varias normativas que habilitan prestaciones sociales y ha coincidido, además, con la crisis de Ceuta sobrevolando en ese momento los titulares y los informativos.