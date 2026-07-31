Carreteras cortadas hoy viernes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta el listado de las vías cerradas al tráfico

Séptimo día del incendio forestal en la Vall d'Uixó, dónde el fuego ha arrasado ya más de 9.500 hectáreas y que se extiende en un perímetro de 82 kilómetros. La evolución del fuego es positiva en las últimas horas, lo que ha apermitido el regreso de los vecinos de Sueras, Alfondiguilla y Chóvar, aunque todavía mantiene a 5.200 vecinos desalojados. Emergéncies de la Generalitat ha actualizado las carreteras cortadas por el incendio en la provincia de Castellón dónde eleva a 9 las vías cerradas

Más de 1200 efectivos trabajan junto a 30 medios aéreos para contener uno de los incendios más grandes de la historia de Castellón. Las autoridades mantienen importantes cortes de tráfico para proteger a la población y facilitar que los vehículos oficiales puedan acceder a las zonas más afectadas por el incendio.

Carreteras cortadas en la provincia de Castellón

Según la última actualización de Emergencias de la Generalitat de hoy viernes a las 8h, un total de nueve carreteras permaneces cortadas por afectaciones del incendio.

CV-200 Aín

CV-203 Caudiel

CV-205 Tales

CV-215 l’Alcúdia de Veo

CV-219 Eslida

CV-223 Nules

CV-230 la Vall d’Uixó

2223 Acceso a Vilavella desde N-340

2224 Tramo entre Vall d'Uixó y Vilavella

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La DGT recomienda a los afectados por los cortes de carreteras estar informados por los canales habituales y evitar la circulación por las vías afectadas. Asímismo, Sanitat recuerda que es recomendable el uso de mascarillas y evitar abrir las ventanas de casa para reducir el impacto del humo en la salud.