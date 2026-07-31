Carreteras cortadas hoy viernes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta el listado de las vías cerradas al tráfico
Las autoridades informa de las nueve carreteras que siguen cortadas al tráfico debido a la evolución del fuego que entra en su séptimo día
Última hora del incendio de la Vall d'Uixó.
Séptimo día del incendio forestal en la Vall d'Uixó, dónde el fuego ha arrasado ya más de 9.500 hectáreas y que se extiende en un perímetro de 82 kilómetros. La evolución del fuego es positiva en las últimas horas, lo que ha apermitido el regreso de los vecinos de Sueras, Alfondiguilla y Chóvar, aunque todavía mantiene a 5.200 vecinos desalojados. Emergéncies de la Generalitat ha actualizado las carreteras cortadas por el incendio en la provincia de Castellón dónde eleva a 9 las vías cerradas
Más de 1200 efectivos trabajan junto a 30 medios aéreos para contener uno de los incendios más grandes de la historia de Castellón. Las autoridades mantienen importantes cortes de tráfico para proteger a la población y facilitar que los vehículos oficiales puedan acceder a las zonas más afectadas por el incendio.
Carreteras cortadas en la provincia de Castellón
Según la última actualización de Emergencias de la Generalitat de hoy viernes a las 8h, un total de nueve carreteras permaneces cortadas por afectaciones del incendio.
- CV-200 Aín
- CV-203 Caudiel
- CV-205 Tales
- CV-215 l’Alcúdia de Veo
- CV-219 Eslida
- CV-223 Nules
- CV-230 la Vall d’Uixó
- 2223 Acceso a Vilavella desde N-340
- 2224 Tramo entre Vall d'Uixó y Vilavella
La DGT recomienda a los afectados por los cortes de carreteras estar informados por los canales habituales y evitar la circulación por las vías afectadas. Asímismo, Sanitat recuerda que es recomendable el uso de mascarillas y evitar abrir las ventanas de casa para reducir el impacto del humo en la salud.
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