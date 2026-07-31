El Consell aprovecha la crisis en Ceuta para avanzar una posible acogida de menores: "Tenemos una saturación extraordinaria"

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha mostrado este viernes su "preocupación" ante una previsible llegada de menores a la Comunitat Valenciana tras la crisis migratoria vivida Ceuta, alegando que el territorio autonómico se encuentra en un "nivel de saturación extraordinario" en sus espacios de acogida. Barrachina ha aprovechado su comparecencia para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de generar un "efecto llamada" con la regularización de migrantes y de mostrar "incapacidad para controlar las fronteras", reclamando además que la "soberanía española" sea "restaurada con inmediatez" en el territorio ceutí.

El portavoz del Consell ha asegurado esto durante la rueda de prensa ofrecida este viernes para informar de los asuntos tratados en el Pleno del Consell. Preguntado por si el Gobierno valenciano se había puesto con las autoridade de Ceuta para ofrecer ayuda, Barrachina ha dicho no tener conocimiento de ello, pero ha aprovechado para mostrar la "preocupación" del Gobierno valenciano ante "la acogida de menores". "Intuimos que va a ser inmediata la demanda de espacios a la Comunidad Valenciana, espacios que no tenemos", ha dicho: "Tenemos un nivel de saturación extraordinario en los espacios de acogida de menores".

En ese sentido, ha urgido a que España "se reivindique como nación, vuelva a velar por las fronteras que ha perdido, que no decidan otros sobre nuestro territorio nacional sino que la soberanía española sea restaurada con inmediatez y que las causas de la negligencia doble del Gobierno de Pedro Sánchez sean costeadas por el Gobierno de Pedro Sánchez".

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Por una parte, ha acusado al Ejecutivo de un "efecto llamada extraordinario" con la regularización de migrantes porque "anunció que se iban a regularizar 500.000 y vamos por más de 1,1 millones". Por otra parte, ha señalado la "incapacidad para controlar las fronteras". "No hay nadie en el mundo que pueda creer que los servicios de inteligencia españoles son incapaces de detectar movimientos de miles de ciudadanos que van a invadir Ceuta, es imposible", ha proseguido, para preguntar "qué le debe Pedro Sánchez a Marruecos para tolerar estas invasiones como la vista ayer en Ceuta".