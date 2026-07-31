Consolidan el 70% del perímetro del incendio de la Serrà d'Espadà aún sin estabilizar

El incendio de la Serra d’Espadà, que continúa activo, aunque sin evolución ni avance, encaró este jueves su sexto día con la buena noticia del regreso a sus casas de los vecinos de nueve municipios. El millar de vecinos de Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Villamalur, Azuébar y Almedíjar recibieron la confirmación por la mañana. Por la tarde se sumaron también los de Sueras, Alfondeguilla y Chóvar. Aun así, todavía son 5.200 las que permanecen evacuadas. Asimismo, se desconfinó la urbanización Nova Onda.

Mientras, prosigue la lucha denodada de los efectivos, 400 y más de 30 aéreos, contra el fuego. Como explicó el director del puesto de mando avanzado, Fernando Kindelán, "el incendio está evolucionando muy bien, pero mientras no podamos asumir la definición propia de un incendio estabilizado, preferimos ser prudentes», señaló. De forma muy gráfica explicó que aproximadamente el 70% del perímetro está consolidado. El fuego, según la cifra aportada tras el Cecopi de las 19.00 horas, había calcinado 9.598 hectáreas, con un perímetro de poco más de 82 kilómetros. Esto supone 300 más que el día anterior, pero sin evolución a lo largo de la jornada. De hecho, se espera que no evolucionen demasiado las hectáreas afectadas.

No obstante, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, fue cauto al explicar que «hasta que el incendio esté completamente extinguido no podremos dar una cifra definitiva».

Los medios aéreos entraron a partir de las 11

La inversión térmica se adelantó a lo previsto y ralentizó el ritmo de trabajo de los medios aéreos. «Hemos tenido estabilidad atmosférica. La capa límite estaba muy baja y nos ha impedido la actuación de los medios aéreos hasta las 11 de la mañana. A partir de esa hora hemos empezado a introducirlos», señaló Kindelán. «Ya teníamos mucho personal ubicado en las zonas de los perímetros y hemos conseguido enfriar una gran parte consolidándolos, de manera que tenemos ciertas garantías de que en una gran parte del incendio no tenemos un riesgo especial de reproducción. En otras zonas, hemos tenido pequeños rebrotes, antorchamientos y algunas zonas calientes en donde hemos estado trabajando todo el día», aseveró el director del mando avanzado. Es el caso del rebrote que hubo el jueves en Betxí, que fue extinguido sin problemas.

Indicó Kindelán que "el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura, ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar que todavía siguen calientes y no del todo perimetrados", reveló.

Labor heroica de los efectivos

Por la noche, los trabajos iban a centrarse en la zona de Artana y Eslida, porque la zona es muy espesa, quebrada y difícil. Y, además, en labores de patrullaje por la zona sur del incendio, en la zona de Betxí, el Montí y zonas aledañas, bueno, pues todavía tienen cierta temperatura y era necesario hacer trabajo de consolidación.

El conseller quiso destacar el «excelente trabajo» que están realizando todos los efectivos que trabajan incansablemente las 24 horas del día, con relevos, para poder salvar todo lo que se pueda salvar de la Serra d’Espadà y que no se propague más. De hecho, el trabajo de estos efectivos ha conseguido evitar que el incendio quemara de 20.000 a 40.000 hectáreas, dijo.

Agua embotellada

El conseller de Emergencias señaló que se está proporcionando agua embotellada a todos los municipios cuyos vecinos regresaron a sus domicilios hasta que se den unos niveles adecuados y sea potable. En la Vilavella ya se puede utilizar desde ayer porque los análisis han salido positivos.

Municipios aún evacuados

En el resto de los municipios se mantiene la orden de evacuación al menos hasta las 23.59 horas del 31 de julio. En concreto, se trata de las localidades de Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo y Tales, así como las urbanizaciones Solaig, Montserrat y Peña Negra de Betxí y la pedanía de Artesa de Onda.

Dispositivos mascotas

Asimismo, se han preparado dispositivos para aquellas personas que tenían mascotas o animales que llevaban días sin recibir alimentos o bebidas para que fueran a recuperarlas y estar otra vez con ellas o bien para proporcionarles alimento. En ese sentido, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, recalcó que la Guardia Civil permanece en los municipios evacuados para garantizar la seguridad y que continúa el dispositivo, en colaboración de los alcaldes, para que los agentes acompañen a los vecinos desalojados para recogida de mascotas o alimentación o que tengan alguna urgencia. Bernabé pidió prudencia y precaución a los vecinos que van a desplazarse a sus viviendas tengan en cuenta los movimientos de los efectivos de extinción.

Noticias relacionadas

Origen del fuego

Sobre el origen del fuego reiteró que no hay ninguna evidencia de que es por una causa natural, que el Seprona de la Guardia Civil establece una línea de investigación de la existencia de dos focos diferenciados y separados en el espacio que no parecen ser fruto de causas naturales ni tampoco que tengan que ver con quemas agrícolas fruto de alguna imprudencia.