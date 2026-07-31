La DGT prevé más de 700.000 desplazamientos en la Comunitat Valenciana el primer fin de semana de agosto

Llega el primer fin de semana de agosto y, con él, la operación salida de verano. Miles de personas eligen el coche como la opción ideal para visitar el país, o para salir de él, en un viaje tan capaz de unir lazos como de separar familias. A partir de las 15 horas del viernes 31 de julio comenzará la Operación Especial Verano 2026, que durará hasta última hora del domingo 2 de agosto. Según ha recopilado la Dirección General de Tráfico (DGT), se espera que 716.079 desplazamientos se realice a través de las carreteras de la Comunitat Valenciana, lo que supone un 12'81 % del total de viajes que se realizarán durante el fin de semana en el país, que verá como 5.590.000 de traslados tienen lugar en sus carreteras.

Se espera que, durante los dos meses que dura la temporada estival, cerca de 14 millones de travesías tengan lugar por las carreteras de la autonomía. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado la importancia de “planificar el viaje, informarse del estado de las carreteras, respetar los límites de velocidad, evitar distracciones y no conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas”, una serie de medidas de seguridad con las que se pretenden que el número de fallecidos en las carreteras valencianas no aumente, ya que se han registrado cuatro fallecidos desde que comenzó el mes de julio.

El efecto Eclipse

La novedad del eclipse que se podrá ver en la Comunitat Valenciana -al igual que en otros puntos del país- ha elevado el interés por visitar y conocer más a fondo la Comunidad Autónoma. El fenómeno astronómico ha provocado que el dispositivo de verano se vea obligado a incorporar una planificación específica para gestionar la movilidad que creará el eclipse total y que se podrá ver desde diferentes puntos de Valenecia, Alicante y Castellón, donde la franja de visualización será del cien por cien.

Como medida excepcional, el miércoles 12 de agosto la carretera CV-500, que conecta València con El Saler quedará cerrada desde dos horas antes de que tenga lugar el fenómeno. La propia alcaldesa de València, Maria José Català, declaro que se trata de una medida debido al "contexto complicado de climatología y de sostenibilidad", ya que también cerrará el parque natural de La Devesa-El Saler, y que busca garantizar la seguridad de la población en la carretera durante los momentos de mayor oscuridad.

Horas y Carreteras de mayor conflictividad

Otro de los aspectos que se deberán tener en cuenta para el desplazamiento será el estado de las carreteras y las horas de mayor problemática al volante. El viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto serán días en los que las carreteras tendrán su punto de mayor flujo entre las 16 y las 21 horas, horario en el que muchas personas aprovecharán para salir después de trabajar o para regresar después de pasar fuera de casa el último día de vacaciones. Sin embargo, el sábado 1 de agosto tendrá su punto de mayor conflictividad a lo largo del día, entre las 9 y las 21 horas, horario de mayor luz para desplazarse.

Noticias relacionadas

Valencia. VLC. La carretera A7 a la altura de La Cañada tiene el radar que más multa de España / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Por otra parte, las carreteras más comunes en el día a día de los valencianos también se verán transcurridas por muchos vehículos y conductores que no acostumbran a circular por ellas. Algunas de las travesías como la A3, en los puntos de entrada a Requena o a Quart de Poblet, el enlace entre la A3 y la A7, la nacional 332, que lleva a Sueca, Cullera y Oliva, y la ya mencionada CV-500, serán algunas de las carreteras más concurridas dentro de la provincia de València. Las carreteras de Alicante y Castellón también se verán afectadas por el aumento de circulación por ellas, más concretamente los accesos de la N-332 a zonas como Altea, Torrevieja o Santa Pola y la AP-7 de Castellón en la llegada a Torreblanca.