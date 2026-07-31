La Diputación de Valencia nombra responsable del área de protección de datos a un condenado por revelación de secretos

La Diputación de Valencia ha formalizado recientemente el nombramiento del responsable de un nuevo servicio de Transparencia, Inteligencia Artificial y Protección de Datos. Se trata de un profesional de amplio recorrido en el sector, formación y experiencia dentro de la casa, pero, según la información a la que ha tenido acceso este diario, el designado cuenta con una condena judicial del año 2023 por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Los hechos por los que fue condenado se produjeron a finales de 2020, en el contexto de una disputa en el entorno familiar. En concreto, un juzgado de lo penal de Valencia impuso una condena de un año y ocho meses de prisión y una indemnización de 12.000 euros por el acceso sin consentimiento a unos correos electrónicos de su entonces pareja. La Fiscalía rebajó sus conclusiones y las partes aceptaron la pena, cuya ejecución fue suspendida.

En el equipo de gobierno eran conscientes de la situación, de la revelación de secretos, pero trasladan que se trata de un “asunto personal en el ámbito familiar”. “No es ninguna vulneración de la obligación de guardar secreto de un funcionario en su ámbito profesional”, señalan fuentes de la corporación, que deslindan el ámbito personal del laboral y subrayan la capacidad profesional del nuevo jefe de servicio.

Desde la diputación añaden también que el nuevo responsable tiene la condición de funcionario y que esa condena no le ha incapacitado para ejercer como tal. “Tiene los mismos derechos laborales que cualquier otro funcionario, se ha presentado a una comisión de servicio que por ley hay que sacar a concurrencia pública y la ha ganado”, concluyen, ratificándose en la decisión.

Lo que ahora se ha aprobado es una comisión de servicios por un periodo de seis meses: la plaza tendrá que salir a provisión definitiva a partir de ese momento. La jefatura de servicio es un puesto de alto rango funcionarial, que ejerce de enlace entre el equipo de gobierno y el personal con la misión de llevar adelante el proyecto político.

Existe un amplio margen de discrecionalidad en su designación, casi un puesto de libre designación, pero ha de pasar por un proceso interno al tratarse de personal público. La "experiencia profesional y adecuada formación" del designado ha hecho que se aprobara su idoneidad, señala la resolución.

Se trata de un área de nueva creación, impulsada en la reestructuración de los servicios de la casa impulsada este año por la vicepresidenta segunda y diputada de Recursos Humanos, Reme Mazzolari. El nuevo servicio cuelga de las competencias de la diputada de Gobierno Abierto, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y coordina tres secciones —Transparencia, Datos Abiertos e Innovación y Protección de Datos— con el apoyo de un negociado administrativo. La propuesta incorpora la inteligencia artificial dentro del marco organizativo ordinario, con garantías técnicas y jurídicas.

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