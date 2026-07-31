La EMT reforzará sus líneas hacia algunos puntos de observación para el eclipse del 12 de agosto

La ciudad de València ultima preparativos para el eclipse solar y ahora es el turno de la movilidad. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) prepara un dispositivo especial para el eclipse solar que llega a la Comunitat Valenciana el 12 de agosto ante las movilizaciones masivas que se anticipan para el evento.

Debido a esta gran expectación, la EMT tratará de facilitar tanto desplazamientos de ida como regreso para dos de las principales zonas de observación.

Refuerzo de líneas de autobús hacia puntos de observación

La EMT reforzará, en días previos y especialmente el 12 de agosto, con más autobuses las siguientes líneas:

Línea 18

Línea 19

Línea 25

Línea 24

Línea 31

Línea 32

Línea 92

Línea 93

Línea 95

Línea 98

Línea 99

Dichas líneas ya cuentan con una programación especial en el mes de agosto por la alta demanda para ir a la playa, pero para asistir al fenómeno astronómico se dispondrá de autobuses de gran capacidad además de técnicos e inspectores a pie de ella. Además, el personal de la EMT supervisará el funcionamiento de la jornada y adaptará el servicio si es necesario.

Los principales focos de esta movilidad será la playa de la Malva-rosa, pero también las pedanías del sur para los que se refuerzan las líneas que conectan la ciudad de València con Pinedo, El Saler y El Perelló con la Línea 25 además de El Palmar con un plan específico de seguimiento en la Línea 24.

También se ofrecerán recursos disponibles para otros puntos de observación que puedan masificarse el día del eclipse como el Parque de Cabecera, Castellar o las conexiones próximas a Moncada.

La oferta de autobuses se reforzará progresivamente desde las 16:00 H y las últimas salidas desde las playas previstas serán para las 00:00 H, todo que el punto más alto del eclipse se dará entre las 20:32 H y las 20:33 H. Asimismo, la dimensión definitiva del dispositivo se concretará en los días previos del eclipse según las necesidades de movilidad que se detecten y la disponibilidad operativa del momento.

Desde la EMT de València recomiendan planificar los desplazamientos con antelación y utilizar el transporte público. Se aconseja a su vez consultar las informaciones y canales oficiales antes de iniciar el viaje para evitar problemas e imprevistos.