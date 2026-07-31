La Generalitat Valenciana impulsa lazos culturales con 270.000 euros en ayudas al exterior
Las subvenciones, con un plazo de veinte días para solicitarse, buscan reforzar el vínculo de los valencianos en el exterior con su tierra de origen a través de proyectos que difundan la cultura valenciana
La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha anunciado 270.000 euros en subvenciones con el objetivo de apoyar a las comunidades de valencianos asentadas fuera de la Comunitat Valenciana a través de la financiación de los gastos de funcionamiento y de las actividades dedicadas a mantener, promover y difundir los lazos culturales que unen a aquellas personas que se encuentran fuera del país con la Comunitat Valenciana. Una cantidad a la que se podrían añadir cuarenta mil euros adicionales en caso de ser necesario.
El consell busca reforzar su compromiso con aquellas personas que sientes que forman parte de la Comunitat y que siguen unidas a su cultura pese a no vivir en ella. Una ayuda a la que podrán optar aquellos locales valencianos que cuenten con el reconocimiento oficial por parte de CEVEX, el organismo que recoge a los centros valencianos que se encuentran en el exterior de la comunidad. Las ayudas variarán según las diferentes naturalezas de los proyectos y de la ubicación geográfica de los establecimientos, que tienen un plazo de veinte días para solicitar las ayudas, con la intención de promover una distribución equitativa.
¿Qué proyectos se podrán subvencionar?
La Generalitat financiará con 250.000 euros aquellos programas que presenten un proyecto de actividades anuales que contemplen la difusión de la cultura y de las historias valencianas, la promoción del turismo de la Comunitat Valenciana, las acciones enfocadas en la juventud y los gastos corrientes derivados del mantenimiento y del alquiler de sus sedes sociales. Un foco que se pondrá de forma directa en la aportación de visibilidad a las tradiciones y labores económicas de la Comunitat Valenciana
Los otros 20.000 euros, ampliables a 10.000 más, pondrá el foco en ayudar con la visita a la Comunitat Valenciana durante una de las fiestas grandes de cada provincia. La línea irá centrada a colaborar en la financiación de los gastos del viaje para dos personas por centro a la participación de las Fallas de València, las Hogueras de San Juan de Alicante o las Fiestas de la Magdalena de Castellón, una forma de acercar de forma directa a las personas a la tierra de la que proceden.
La adjudicación de ayudas irá supeditada al interés cultural del proyecto, la viabilidad presupuestaria y laas actividades realizadas por el centro en años anteriores. Asimismo, se otorgará una valoración positiva a los proyectos que fomenten la participación de los y las jóvenes descendientes de valencianos, la incorporación de la perspectiva de género y el uso de las tecnologías de la información para conectar con la Comunitat Valenciana.
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