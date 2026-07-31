El incendio de la Vall d'Uixó calcina el 12 % del Parque Natural de la sierra de Espadán

El incendio de la Vall d'Uixó, que encara su séptimo día activo, ha quemado una superficie total de 9.599 hectáreas. Es el último dato provisional ofrecido por la Generalitat Valenciana. De estas, un 40 %, unas 3.800 pertenecen al Parque Natural de la sierra de Espadán, el gran pulmón verde de la provincia de Castellón y el segundo parque natural más extenso de la Comunitat Valenciana; hay 17 en total. De hecho, este enclave natural ha visto como un 12 % de su superficie, que asciende a 31.180 hectáreas, ha sido pasto de las llamas, un dato ofrecido este viernes por la mañana por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la celebración de la reunión del Cecopi.

En principio, la evolución del incendio está siendo, por fin, positiva. La noche se ha centrado en consolidar la parte del incendio ya perimetrada. Y se espera que, si se cumplen las previsiones, este puede ser dado por estabilizado en las próximas horas o días.

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El avance contra las llamas ha permitido que otras 2.400 personas puedan regresar a sus casas, después de que el Cecopi haya levantado el confinamiento en algunos de los municipios afectados por el incendio. Esto deja la cifra total de personas aun evacuadas en 2.800. Pocos minutos antes de la comparecencia, la alcaldesa de la Vall d'Alba y presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, ha informado que los vecinos de Aín, Alcúdia de Veo y sus pedanías, Tales, Artesa y las Urbanizaciones de Betxí, pueden regresar a sus casas. Esto ocurre tras el desalojo de la población debido al incendio en la Vall d'Uixó. Sin embargo, las medidas de seguridad para los municipios de Eslida y Artana continúan activas.