El incendio de la Vall d'Uixó calcina el 12 % del Parque Natural de la sierra de Espadán
El balance de hectáreas calcinadas asciende a 9.599, una cifra estable desde ayer, lo que da muestra del avance en los trabajos para perimetrar las llamas
Otros 2.400 vecinos pueden regresa a partir de hoy a sus casas
El incendio de la Vall d'Uixó, que encara su séptimo día activo, ha quemado una superficie total de 9.599 hectáreas. Es el último dato provisional ofrecido por la Generalitat Valenciana. De estas, un 40 %, unas 3.800 pertenecen al Parque Natural de la sierra de Espadán, el gran pulmón verde de la provincia de Castellón y el segundo parque natural más extenso de la Comunitat Valenciana; hay 17 en total. De hecho, este enclave natural ha visto como un 12 % de su superficie, que asciende a 31.180 hectáreas, ha sido pasto de las llamas, un dato ofrecido este viernes por la mañana por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la celebración de la reunión del Cecopi.
En principio, la evolución del incendio está siendo, por fin, positiva. La noche se ha centrado en consolidar la parte del incendio ya perimetrada. Y se espera que, si se cumplen las previsiones, este puede ser dado por estabilizado en las próximas horas o días.
El avance contra las llamas ha permitido que otras 2.400 personas puedan regresar a sus casas, después de que el Cecopi haya levantado el confinamiento en algunos de los municipios afectados por el incendio. Esto deja la cifra total de personas aun evacuadas en 2.800. Pocos minutos antes de la comparecencia, la alcaldesa de la Vall d'Alba y presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, ha informado que los vecinos de Aín, Alcúdia de Veo y sus pedanías, Tales, Artesa y las Urbanizaciones de Betxí, pueden regresar a sus casas. Esto ocurre tras el desalojo de la población debido al incendio en la Vall d'Uixó. Sin embargo, las medidas de seguridad para los municipios de Eslida y Artana continúan activas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su quinto día con 10.000 hectáreas quemadas y desconfinadas la Vilavella y casi toda Onda
- Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
- El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
- Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
- El colegio de ingenieros forestales alerta del crecimiento descontrolado de los bosques en la Comunitat Valenciana en los últimos 50 años
- El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
- El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo
- La radiografía del tercer día de incendio de la Vall d'Uixó: de la angustia de no poder realizar vuelos a la alegría de los primeros regresos a casa