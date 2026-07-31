La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil constata en en el último oficio aportado al caso Azud que el abogado José María Corbín reinvertía las presuntas mordidas que recibía de empresas contratistas del Ayuntamiento de València en plazos fijos. El abogado José María Corbín estaba casado con Asunción Barberá, fallecida en julio de 2023, hermana y jefa de gabinete de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá.

Los agentes de la Guardia Civil han constatado en su investigación que "en el periodo durante el periodo de tiempo investigado (años 2005 al 2017), al menos el 80% de los ingresos de la sociedad Corbín Abogados provinieron de mercantiles que, directamente o indirectamente, habrían sido beneficiarias de adjudicaciones públicas u otros actos administrativos dimanantes del Ayuntamiento de Valencia, principalmente relacionadas con sus competencias en materia urbanística". Se trata de las mercantiles "Grupo Acciona (una cantidad de dinero recibida a través de la mercantil Delum Abogados, propiedad de Diego Elum, amigo de Corbín e investigado en la causa), Grupo Cleop, Grupo Secopsa, Grupo Ocide, Grupo Cyes y Grupo Axis" de las que recibió 4.030.970,09 entre 2005 y 2017.

En total, la empresa del abogado declaró 5 millones en ingresos en este periodo investigado en el caso Azud. Con una "distribución de la cuantía desigual", ya que según los investigadores del caso Azud "el 79,89% de los ingresos declarados se concentraron en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2009". Un periodo en el que se efectúan "los pagos de Delum Abogados, y más concretamente en los años 2007, 2008 y 2009, representando los ingresos declarados estos años casi el 60% del total, con respecto al periodo global investigado (2005-2017)". De esta manera, Corbín Abogados percibió un total de 1.709.067,25€ provenientes de la mercantil Delum Abogados, "los cuales tendrían su origen en una serie de pagos efectuados por diferentes empresas del Grupo Acciona". Una operativa que "se materializó durante los años 2007, 2008 y 2009, observándose la existencia de una conexión temporal y porcentual entre los ingresos provenientes del Grupo Acciona y los pagos a la mercantil Corbín Abogados", detallan los agentes de la UCO de la Guardia Civil. Unos pagos realizados después de que Acciona resultara adjudicataria del contrato del ciclo integral del agua adjudicado en 2006 a la unión temporal de empresas (UTE) Acciona Infraestructuras SA e Infilco Española SA, adjudicataria de la Central Operativa de Saneamiento (COS), responsable de las estaciones de bombeo de todas las aguas residuales y pluviales de València.

El rastreo de la UCO de la Guardia Civil a los movimientos bancarios ha permitido confirmar que el Grupo Acciona efectuó "un total de 5 transferencias bancarias a la mercantil Delum Abogados, la cual, en todos los casos, y pocos días después de recibir la transferencia, ordenaba otra por un importe que suponía el 66,67% (2/3) de la recibida y cuyo destinario era la mercantil Corbín Abogados". Unos ingresos que Corbín reinvertía en imposiciones a plazos fijos: nueve en 2007 y un total de once en 2008, que Corbín constantemente reinvertía, según detallan los agentes en el informe aportado al caso Azud.

Noticias relacionadas

Un dinero que también reinvertía en la compra de acciones en Gas Natural, Telefónica, Iberdrola y Repsol. Y que también destinaba a financiar el elevado tren de vida familiar, que los agentes de la Guardía Civil en otro informe del caso Azud en el que constataron el elevado tren de vida de los Corbín Barberá: 250.000 € de gastos en un centro comercial en diez años.