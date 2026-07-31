El nuevo regreso de Aitana Mas

Aitana Mas ha vuelto. Mejor dicho, ha vuelto a volver. Si en febrero de 2025 la dirigente de Compromís regresaba a las Corts tras casi un año por un cáncer de mama, este viernes, la también síndica adjunta de los valencianistas ha tenido otra reaparición en el parlamento valenciano después de otro nuevo paréntesis médico, esta vez, eso sí, más corto, de poco más de dos meses.

Fue en mayo cuando la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana volvía a pasar por quirófano como parte del proceso de recuperación del cáncer. En ese momento, la previsión era que no volviera a las Corts hasta el nuevo curso, en septiembre. Sin embargo, la mejor noticia de que se haya alargado la 'temporada' parlamentaria ha sido que Mas haya podido volver a pisar el hemiciclo antes de lo esperado. Muy buena señal.