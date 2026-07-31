La ola de calor se agudiza y amenaza con convertirse en la más larga del verano en la Comunitat Valenciana

La ola de calor aumenta de intensidad a medida que se acerca el fin de semana en la Comunitat Valenciana porque, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), su pico se espera entre "el domingo y el lunes". Los pronósticos esperan un leve alivio para el martes y miércoles, pero la temperatura media podría volver a ascender en un episodio cálido del que no se "atisba un fin claro" con valores que serán hasta cuatro grados superiores a lo que es habitual para esta época del año.

Como ya ocurrió ayer, para este viernes, la Aemet activa avisos debido a las altas temperaturas. En el interior de la provincia de Valencia, volverán a ser de color naranja, lo que supone un peligro importante para la ciudadanía al albergarse la posibilidad de alcanzar los 40 grados en muchos de esos municipios. Estos valores se podrían registrar también en la "parte más interior" del litoral sur donde "se podrían alcanzar incluso los 30 y 40 grados", aunque allí el aviso es de color amarillo, el mismo decretado para el litoral norte de la provincia de Alicante. Por la tarde, en el interior de Valencia y Castellón, hay baja probabilidad de chubascos y tormentas.

La provincia de Castellón se libra de los avisos, un factor importante para las labores de extinción del incendio de la Vall d'Uixó que sigue sin poder declararse como estabilizado siete días después. Allí se esperan máximas más confortables de hasta 32 grados. La Aemet viene avisando desde hace días de que el litoral y la mitad norte de la Comunitat Valenciana iba a sentir menos el impacto de la ola de calor y, por el momento, esta predicción se está cumpliendo. De hecho, en la Vall d'Uixó, las máximas para el pico de la ola de calor se mantienen en 33 grados según las previsiones actuales. Sin embargo, la sequedad del suelo -una combinación de la ausencia de lluvia y las altas temperaturas- mantiene el riesgo extremo ante nuevos incendios forestales.

La agencia también había señalado el jueves como la jornada clave de esta ola de calor, el día en el que se registraría un salto térmico. Y así fue porque la máxima más alta, los 39,4 grados de Ontinyent, superaron en más de dos grados a la registrada el día anterior. Otros valores destacados fueron los 39,1 de Utiel y Ademuz o los 38,9 grados alcanzados en Jalance, Fontanars dels Alforins o Alcoi. Estos podrían superarse este viernes porque, según las previsiones, se alcanzarán los 42 grados en Jalance.

Un día después, el sábado, las temperaturas serán "significativamente altas en el extremo occidental de Valencia y Castellón" y, además, podrían producirse tormentas con granizo en el norte de Castellón, en el sur de Valencia y en Alicante. Sin embargo, los avisos actuales decretados a media tarde del jueves solo se contemplan para el interior de Valencia, ambos de color amarillo.

La más larga

La actual ola de calor, la cuarta del verano, amenaza ya con ser la más larga de las vividas hasta el momento. Si se cumplen las previsiones tendrá una duración de seis días, desde el miércoles y hasta el lunes. Será, por tanto, más extensa que las tres anteriores, cuya duración fue de cuatro días. La primera se propició entre el 21 y el 24 de junio. La segunda, entre el 6 y el 9 de julio. Y la tercera, la más bochornosa por la elevada humedad, tuvo lugar entre el 21 y el 24 de este mes. En total, son ya 14 días bajo ola de calor a lo largo de este estío.

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Todas ellas, así como el calor persistente, tienen un impacto directo en la salud de las personas como reflejan las estadísticas del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, Estas han observado un exceso de mortalidad de 291 personas atribuibles a las altas temperaturas.