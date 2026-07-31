Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóPerímetro incendio Vall d'UixóCiclista Barranc InfernExalcalde Lluvia DanaNueva Calle ValenciaGigafactoría VolkswagenAccidente A3 Valencia
instagramlinkedin

Verano tórrido

La ola de calor se agudiza y amenaza con convertirse en la más larga del verano en la Comunitat Valenciana

El mercurio se queda al borde de los 40 grados este jueves al alcanzar los 39,4 grados en Ontinyent

El episodio tórrido se alargará como mínimo hasta el lunes y superará a los tres anteriores de cuatro días de duración

Jornada a 33 grados en València este miércoles.

Jornada a 33 grados en València este miércoles. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

La ola de calor aumenta de intensidad a medida que se acerca el fin de semana en la Comunitat Valenciana porque, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), su pico se espera entre "el domingo y el lunes". Los pronósticos esperan un leve alivio para el martes y miércoles, pero la temperatura media podría volver a ascender en un episodio cálido del que no se "atisba un fin claro" con valores que serán hasta cuatro grados superiores a lo que es habitual para esta época del año.

Como ya ocurrió ayer, para este viernes, la Aemet activa avisos debido a las altas temperaturas. En el interior de la provincia de Valencia, volverán a ser de color naranja, lo que supone un peligro importante para la ciudadanía al albergarse la posibilidad de alcanzar los 40 grados en muchos de esos municipios. Estos valores se podrían registrar también en la "parte más interior" del litoral sur donde "se podrían alcanzar incluso los 30 y 40 grados", aunque allí el aviso es de color amarillo, el mismo decretado para el litoral norte de la provincia de Alicante. Por la tarde, en el interior de Valencia y Castellón, hay baja probabilidad de chubascos y tormentas.

La provincia de Castellón se libra de los avisos, un factor importante para las labores de extinción del incendio de la Vall d'Uixó que sigue sin poder declararse como estabilizado siete días después. Allí se esperan máximas más confortables de hasta 32 grados. La Aemet viene avisando desde hace días de que el litoral y la mitad norte de la Comunitat Valenciana iba a sentir menos el impacto de la ola de calor y, por el momento, esta predicción se está cumpliendo. De hecho, en la Vall d'Uixó, las máximas para el pico de la ola de calor se mantienen en 33 grados según las previsiones actuales. Sin embargo, la sequedad del suelo -una combinación de la ausencia de lluvia y las altas temperaturas- mantiene el riesgo extremo ante nuevos incendios forestales.

La agencia también había señalado el jueves como la jornada clave de esta ola de calor, el día en el que se registraría un salto térmico. Y así fue porque la máxima más alta, los 39,4 grados de Ontinyent, superaron en más de dos grados a la registrada el día anterior. Otros valores destacados fueron los 39,1 de Utiel y Ademuz o los 38,9 grados alcanzados en Jalance, Fontanars dels Alforins o Alcoi. Estos podrían superarse este viernes porque, según las previsiones, se alcanzarán los 42 grados en Jalance.

Un día después, el sábado, las temperaturas serán "significativamente altas en el extremo occidental de Valencia y Castellón" y, además, podrían producirse tormentas con granizo en el norte de Castellón, en el sur de Valencia y en Alicante. Sin embargo, los avisos actuales decretados a media tarde del jueves solo se contemplan para el interior de Valencia, ambos de color amarillo.

La más larga

La actual ola de calor, la cuarta del verano, amenaza ya con ser la más larga de las vividas hasta el momento. Si se cumplen las previsiones tendrá una duración de seis días, desde el miércoles y hasta el lunes. Será, por tanto, más extensa que las tres anteriores, cuya duración fue de cuatro días. La primera se propició entre el 21 y el 24 de junio. La segunda, entre el 6 y el 9 de julio. Y la tercera, la más bochornosa por la elevada humedad, tuvo lugar entre el 21 y el 24 de este mes. En total, son ya 14 días bajo ola de calor a lo largo de este estío.

Noticias relacionadas

Todas ellas, así como el calor persistente, tienen un impacto directo en la salud de las personas como reflejan las estadísticas del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, Estas han observado un exceso de mortalidad de 291 personas atribuibles a las altas temperaturas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su quinto día con 10.000 hectáreas quemadas y desconfinadas la Vilavella y casi toda Onda
  2. Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
  3. El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
  4. Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC
  5. Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
  6. La humedad del 60 % dispara la sensación térmica a 63 grados en plena ola de calor
  7. El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
  8. El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo

El papel de la Aemet en el incendio de la Vall d'Uixó: así condicionan la humedad y el viento el combate contra el fuego

"El problema es que hay un montón de propietarios que ni siquiera saben que tienen fincas o bancales"

"El problema es que hay un montón de propietarios que ni siquiera saben que tienen fincas o bancales"

La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos

La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos

La ola de calor se agudiza y amenaza con convertirse en la más larga del verano

PP y Vox salvan sobre la bocina su última discrepancia: una vía especial para entrar a la cúpula de la Policía en València

De evacuar a una abuela de 100 años a reabrir el bar: Azuébar vuelve a la vida tras cinco días de pesadilla en el segundo desalojo en 3 semanas

De evacuar a una abuela de 100 años a reabrir el bar: Azuébar vuelve a la vida tras cinco días de pesadilla en el segundo desalojo en 3 semanas

La desesperada llamada de auxilio de una familia de La Vilavella que ha perdido el trabajo de tres generaciones: "Verlo todo a pique rompe el alma"

La desesperada llamada de auxilio de una familia de La Vilavella que ha perdido el trabajo de tres generaciones: "Verlo todo a pique rompe el alma"

Los psicológos alertan de que "durante una ola de calor estamos más irascibles, agresivos y aumenta el nivel de violencia"

Los psicológos alertan de que "durante una ola de calor estamos más irascibles, agresivos y aumenta el nivel de violencia"
Tracking Pixel Contents