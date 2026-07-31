El plan del Gobierno para contratar a afectados de la dana apenas llega al 26% de lo previsto

El plan del Gobierno central para promover la contratación de personas afectadas por la dana se ha quedado lejos de sus previsiones iniciales. Bastante lejos. De los 7.750 contratos que el Ejecutivo había previsto facilitar a través de la línea de ayudas implementadas el año pasado, tan solo se han registrado solicitudes para un 26%. Es el balance del conocido como 'Plan DANA Ocupación', implementado desde el pasado mes de noviembre y cuyo alcance ha sido mucho más limitado de lo anunciado.

El Gobierno modificó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que financian los fondos Next Generation EU para crear este programa, dotado con 80,6 millones de euros, destinado a subvencionar la contratación de afectados por la catástrofe en administraciones públicas y ONG. Así, se comprometió ante la Unión Europea a firmar, con esta línea, 7.750 contratos en la 'zona cero' de la tragedia. Pero el Ministerio de Trabajo y Economía Social ya reconoce la merma de ese hito, que se quedará como mucho en 2.020 contratos.

La orden que regulaba la concesión de estas concesiones a través del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE), publicada el 18 de noviembre, apenas daba diez días para registrar las solicitudes por parte de las entidades que quisieran ser beneficiarias como ayuntamientos, empresas públicas o entidades sin ánimo de lucro. Así, cuando acabó el plazo el 28 de noviembre, apenas se habían presentado 90 solicitudes para 2.020 contratos.

Eso hizo que, en una nueva modificación del Plan de Recuperación, ya en diciembre, el Ejecutivo tuviera que rebajar ante las autoridades europeas el hito que se había marcado. El Consejo de Ministros aprobó un cambio para agilizar la ejecución e incluyó el mencionado plan de empleo entre las medidas que se habían "vuelto parcialmente inviables por falta de demanda".

A mediados de marzo, había 85 entidades beneficiarias y 1.958 contratos solicitados, según los datos ofrecidos por el Gobierno central en respuestas parlamentarias del Congreso de los Diputados. El Ejecutivo explicaba entonces que todavía no había datos definitivos porque la concesión era "reciente" y las contrataciones "requieren tramitación administrativa" y se seguían formalizando.

Tenían de plazo hasta el 30 de junio pero desde entonces, el Gobierno no ha dado cuenta todavía de la ejecución de esta línea. Preguntadas fuentes del comisionado de la dana, este diario no ha obtenido respuesta. En la respuesta parlamentaria el Gobierno sostenía que "la ambición" del Plan de Recuperación "se mantiene" aunque admitió que se había adaptado "a un contexto geopolítico y económico que ha cambiado sustancialmente" desde que se aprobó en 2021.

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El plan de empleo tenía como propósitos dar trabajo a personas en paro en zonas castigadas por la tragedia, que deben estar inscritos como demandantes de empleo, con prioridad a jóvenes menores de 30 años con escasa formación, personas mayores de 52 años y parados de mayor duración. Con estas contrataciones, se pretende contribuir a la reconstrucción al dedicarse a realizar trabajos en infraestructuras, edificios públicos, parques y servicios sociales. También se contempla la promoción del turismo y la cultura local como vía para reactivar la economía de la zona. La norma prevé una duración de entre tres y cuatro meses para estos contratos, que deben formalizarse en todo caso antes del 30 de junio.